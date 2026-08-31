七人欖球｜香港男子隊反勝日本奪亞洲系列賽首站冠軍 女子隊獲第四名

香國香港男、女子七人欖球代表隊昨日於中國蘇州舉行的亞洲七人欖球系列賽中取得佳績。香港男子隊在落後0：7的劣勢下，憑藉靴貝特（Liam Herbert）在比賽尾段參與了香港隊連續三個入球，最終以19：7逆轉擊敗日本隊奪得金牌。

日本隊在上半場都表現得極具威脅，在開球後隨即一路逼近香港隊的底線，于力仁（Julien BOURRON）在開賽僅20秒時做出一次關鍵的防守攔截，化解了這波攻勢。幾分鐘後，日本隊看似得分，但經電視助理裁判（TMO）視像覆核後，證實球在達陣線前已向前掉球。上半場的最後一次進攻中，日本隊發動攻勢，最終在邊線製造出空檔並達陣，在完半場前以7：0領先。