七人欖球｜香港男子隊反勝日本奪亞洲系列賽首站冠軍 女子隊獲第四名

香國香港男、女子七人欖球代表隊昨日於中國蘇州舉行的亞洲七人欖球系列賽中取得佳績。香港男子隊在落後0：7的劣勢下，憑藉靴貝特（Liam Herbert）在比賽尾段參與了香港隊連續三個入球，最終以19：7逆轉擊敗日本隊奪得金牌。
日本隊在上半場都表現得極具威脅，在開球後隨即一路逼近香港隊的底線，于力仁（Julien BOURRON）在開賽僅20秒時做出一次關鍵的防守攔截，化解了這波攻勢。幾分鐘後，日本隊看似得分，但經電視助理裁判（TMO）視像覆核後，證實球在達陣線前已向前掉球。上半場的最後一次進攻中，日本隊發動攻勢，最終在邊線製造出空檔並達陣，在完半場前以7：0領先。
幾分鐘內港隊三度達陣
下半場香港隊換入丹馬克（Max DENMARK）、白龍（Harry SAYERS）、隊長蔡紀駿（James CHRISTIE）以及高大的前鋒麥浚勇（Callum MCCULLOUGH）。白龍在日本隊球門前攔截成功奪回控球。蔡紀駿隨後在接近達陣線傳球給靴貝特，靴貝特再將球傳給麥浚勇，後者飛身達陣，加上拜恩菲立斯（Bryn PHILLIPS）的附加罰球得分，為港隊追成7︰7平手。
港隊氣勢如虹，麥浚勇干擾了日本隊的接球，于力仁看準靴貝特向球場前方衝刺，並在邊線傳球給他。靴貝特憑個人技術突破了日本隊外圍防守，並在被攔截時將球回傳給全速前進的于力仁，後者沿邊線達陣，為香港隊反超前12：7。麥浚勇在重新開球時再次主導局勢，將球拍回給前衝的于力仁，于力仁接球後傳給白龍，白龍隨即再次找到外圍空檔中前插的靴貝特。靴貝特擺脫了最後一名防守球員達陣，香港隊在短短幾分鐘內攻入第三個達陣。拜恩菲立斯的附加罰球再度射中，為香港隊鎖定了19：7勝局。
香港男子七人欖球隊教練高勳（Jevon Groves）表示：「如果換作是香港輸了這場比賽，這會讓我們更有決心捲土重來。因此，即使勝出比賽，我們也必須努力做得更好；從現在到亞運會，其他球隊會有更多的準備時間，而且他們都會衝著我們而來，所以我們必須做好準備，將我們的表現提升到另一個層次。」高勳談到了球隊的板凳深度：「當我們一次過換上這些球員時，是可以改變比賽。但同時讓幾位較年輕的球員正選上陣，並在面對亞洲最強球隊之一時挺身而出，意義重大。」
女子港隊方面，她們在準決賽中拼盡全力仍不敵中國隊，隨後在季軍戰與泰國隊進入加時賽，最終因黃金入球以12：17見負，屈居第四名。香港隊最終獲得第四名。而盃賽決賽中，日本隊以24：7擊敗中國隊奪冠。