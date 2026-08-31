七人欖球｜香港男子隊反勝日本奪亞洲系列賽首站冠軍　女子隊獲第4名

香國香港男、女子七人欖球代表隊昨日（30日）於中國蘇州舉行的亞洲七人欖球系列賽中取得佳績。香港男子隊在落後0:7的劣勢下，憑藉靴貝特（Liam Herbert）在比賽尾段參與了香港隊連續3個達陣，最終以19:7逆轉擊敗日本隊奪得金牌。

日本隊在上半場都表現得極具威脅，在開球後隨即一路逼近香港隊的底線，于力仁（Julien Bourron）在開賽僅20秒時做出一次關鍵的防守攔截，化解了這波攻勢。幾分鐘後，日本隊看似得分，但經電視助理裁判（TMO）視像覆核後，證實球在達陣線前已向前掉球。上半場的最後一次進攻中，日本隊發動攻勢，最終在邊線製造出空檔並達陣，在完半場前以7:0領先。