七人欖球｜香港男子隊反勝日本奪亞洲系列賽首站冠軍　女子隊獲第4名

香國香港男、女子七人欖球代表隊昨日（30日）於中國蘇州舉行的亞洲七人欖球系列賽中取得佳績。香港男子隊在落後0:7的劣勢下，憑藉靴貝特（Liam Herbert）在比賽尾段參與了香港隊連續3個達陣，最終以19:7逆轉擊敗日本隊奪得金牌。
日本隊在上半場都表現得極具威脅，在開球後隨即一路逼近香港隊的底線，于力仁（Julien Bourron）在開賽僅20秒時做出一次關鍵的防守攔截，化解了這波攻勢。幾分鐘後，日本隊看似得分，但經電視助理裁判（TMO）視像覆核後，證實球在達陣線前已向前掉球。上半場的最後一次進攻中，日本隊發動攻勢，最終在邊線製造出空檔並達陣，在完半場前以7:0領先。
幾分鐘內港隊三度達陣
下半場香港隊換入丹馬克（Max Denmark）、白龍（Harry Sayers）、隊長蔡紀駿（James Christie）以及高大的前鋒麥浚勇（Callum McCullouch）。白龍在日本隊球門前攔截成功奪回控球。蔡紀駿隨後在接近達陣線傳球給靴貝特，靴貝特再將球傳給麥浚勇，後者飛身達陣，加上拜恩菲立斯（Bryn Phillips）的附加罰球得分，為港隊追成7:7平手。
港隊氣勢如虹，麥浚勇干擾了日本隊的接球，于力仁看準靴貝特向球場前方衝刺，並在邊線傳球給他。靴貝特憑個人技術突破了日本隊外圍防守，並在被攔截時將球回傳給全速前進的于力仁，後者沿邊線達陣，為香港隊反超前12:7。麥浚勇在重新開球時再次主導局勢，將球拍回給前衝的于力仁，于力仁接球後傳給白龍，白龍隨即再次找到外圍空檔中前插的靴貝特。靴貝特擺脫了最後一名防守球員達陣，香港隊在短短幾分鐘內攻入第3個達陣。拜恩菲立斯的附加罰球再度射中，為香港隊鎖定了19:7勝局。
香港男子七人欖球隊教練高勳（Jevon Groves）表示：「如果換作是香港輸了這場比賽，這會讓我們更有決心捲土重來。因此，即使勝出比賽，我們也必須努力做得更好；從現在到亞運會，其他球隊會有更多的準備時間，而且他們都會衝著我們而來，所以我們必須做好準備，將我們的表現提升到另一個層次。」高勳談到了球隊的板凳深度：「當我們一次過換上這些球員時，是可以改變比賽。但同時讓幾位較年輕的球員正選上陣，並在面對亞洲最強球隊之一時挺身而出，意義重大。」
女子港隊方面，她們在準決賽中拼盡全力仍不敵中國隊，隨後在季軍戰與泰國隊進入加時賽，最終因黃金入球以12:17見負，屈居第四名。香港隊最終獲得第四名。而盃賽決賽中，日本隊以24:7擊敗中國隊奪冠。