南韓女足上屆最佳球證　涉言語騷擾球員惹議

南韓一場女子足球聯賽爆發球證爭議，去年獲得女足最佳裁判員的球證卻在比賽中以女性「生理期」嘲笑球員，甚至作狀拿出紅牌將球員驅逐，事件引起南韓球員的工會以及各方面的批評。

南韓足球的醜聞持續發生，在上星期五（28日）晚的一場女子職業的WK聯賽，水原FC對首爾城的比賽出現爭議一幕。在上半場時，南韓女足國腳的池笑然向主球證裴善英抗議對手的犯規。事件觸發雙方的口角，池笑然表示，她當時聽到裴善英在比賽時透過無線電向球證團隊表示：「這個球員從一開始就有點神經質，可能是日子來了。」池笑言其後質問裴善英：「球證，你剛才說甚麼？」裴善英隨即向池出示黃牌警告，池隨後走向場邊投訴，裴上前了解，手上一直拿着紅牌。