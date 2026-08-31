南韓女足上屆最佳球證　涉言語騷擾球員惹議

南韓一場女子足球聯賽爆發球證爭議，去年獲得女足最佳裁判員的球證卻在比賽中以女性「生理期」嘲笑球員，甚至作狀拿出紅牌將球員驅逐，事件引起南韓球員的工會以及各方面的批評。
南韓足球的醜聞持續發生，在上星期五（28日）晚的一場女子職業的WK聯賽，水原FC對首爾城的比賽出現爭議一幕。在上半場時，南韓女足國腳的池笑然向主球證裴善英抗議對手的犯規。事件觸發雙方的口角，池笑然表示，她當時聽到裴善英在比賽時透過無線電向球證團隊表示：「這個球員從一開始就有點神經質，可能是日子來了。」池笑言其後質問裴善英：「球證，你剛才說甚麼？」裴善英隨即向池出示黃牌警告，池隨後走向場邊投訴，裴上前了解，手上一直拿着紅牌。
裴善英事後否認有說過女性「生理期」，南韓足協的球證小組也予以否認，但是據水原職員透露，裴善英不是直接用上「生理期」，而是用了委婉的說法。水原表明，今日將向南韓女子足球協會以及南韓足協投訴，要求查明真相。據南韓媒體指，在近期的韓職聯及次級聯真都有出現球證判決的爭議，質疑當地球證水平的下跌。南韓足協的前裁判委員會主席在上月的聽證會被質問為何沒有南韓球證入選世界盃時，竟以「因為會被球員責罵，沒有人願意當球證」作解釋。