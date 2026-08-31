網球｜費達拿入選名人堂感動落淚

網球界的天王，前世界第1的費達拿（Roger Federer），獲入選網球名人堂時，他非常感動並一度流淚，這位網球的巨星表示這是人生最大的榮譽之一。

在2022年因傷宣布退役的費達拿，生涯20次贏得大滿貫冠軍，暫時只有22次的拿度（Rafael Nadal）以及24次的祖高域（Novak Djokovic）更多。在周末（29日）去到羅德島的名人堂出席紀念活動。多位的網球名將，像金夫人（Billie Jean King）、麥根萊（John McEnroe）都有出席。他在儀式上一度流淚，45歲的費達拿表示：「這是我人生最偉大的榮譽之一。他們稱這是名人堂，但出名從來不是我的目標，我的目標是將人生專注在我喜歡的事，以及我愛的人身邊。」