網球｜費達拿入選名人堂感動落淚

網球界的天王，前世界第1的費達拿（Roger Federer），獲入選網球名人堂時，他非常感動並一度流淚，這位網球的巨星表示這是人生最大的榮譽之一。
在2022年因傷宣布退役的費達拿，生涯20次贏得大滿貫冠軍，暫時只有22次的拿度（Rafael Nadal）以及24次的祖高域（Novak Djokovic）更多。在周末（29日）去到羅德島的名人堂出席紀念活動。多位的網球名將，像金夫人（Billie Jean King）、麥根萊（John McEnroe）都有出席。他在儀式上一度流淚，45歲的費達拿表示：「這是我人生最偉大的榮譽之一。他們稱這是名人堂，但出名從來不是我的目標，我的目標是將人生專注在我喜歡的事，以及我愛的人身邊。」
13歲開始作為球僮，16歲參與職業網球巡迴賽（ATP Tour），他表示：「我開始去說那些真實的數字吧。自1998年，我開始參加ATP巡迴賽，至我2022年退休，我戴過超過5,000條頭帶，比起波格（Bjorn Borg）和麥根萊都多。如果你覺得這很了不起，那我告訴你，我可能穿過超過7,000對襪。這可能是我大多數對手的兩倍，因為我把襪磨穿了。但說真的，身處此地意味的東西，是無法衡量的。很難用語言來形容。」費達拿又表示，自己很慶幸能與不同時代的球手較量，包括阿加斯（Andre Agassi）、曉域（Lleyton Hewitt）以至洛迪克（Andy Roddick）、拿度及祖高域。