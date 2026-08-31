轉會消息｜艾華利斯返回馬德里體育會訓練　阿士東維拉屈堅斯投中東

歐洲的轉會窗在明日（9月1日）就關閉，各支球隊都在最後努力完成轉會。不過在今夏一直尋求離隊的阿根廷前鋒祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），在缺陣球隊3節訓練之後，周日（30日）返回訓練場，預料很難在餘下一日時間離開。而歐霸盃冠軍的阿士東維拉又再少一員，隊中的英格蘭前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins），已落實加入沙特阿拉伯聯賽的希拉爾。 艾華利斯缺席馬體會作客西維爾的西甲聯賽，這位阿根廷前鋒據報上星期三及四缺席了一隊的訓練，在星期五也只是獨立受訓。在周日他與隊友們在球隊的訓練場恢復訓練。馬體會指艾華利斯是因為「身體不適」，而球隊的總裁基爾馬連（Miguel Gil Marin）稱艾華利斯是「神志不清」指他「無論在個人生活還是職業生涯中都處境非常艱難」。主教練的施蒙尼（Diego Simeone）對西維爾的賽後回應表示：「這是個人的過程。我們在這裡是為了在競技層面幫助他，也希望他能幫助我們，因為他是一位傑出的球員。」艾華利斯今夏一直希望轉投巴塞羅拿，但馬體會一直拒絕，而阿仙奴也表達過興趣，現時艾華利斯可能要留在馬體會。>

屈堅斯指未想過離開維拉 30歲的英格蘭國腳奧尼屈堅斯，據報以5,100萬英鎊的轉會費加盟希拉爾。他在社交平台表示無法想像要離開維拉。他表示:「首先，我想說我從沒想過，也沒有意會到，我在維拉的時光要以這種方式結束。話雖如此，我對過去6年充滿感激。他們不僅塑造了我作為球員的質素，也塑造了我作為一個人。在我效力的6個球季，我們經歷了很多起起落落，但有一件事始終未變，那就是我為這球會付出的一切。」維拉今夏已有摩根羅渣士（Morgan Rogers）、安斯干沙（Ezri Konsa）、泰利文斯（Youri Tielemans）、盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）以及達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）離隊。至於希拉爾今夏已獲得荷蘭國腳的森馬維（Crysencio Summerville），而阿仙奴的加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli），據報在周二抵達沙特進行體測。

至於簽不到艾華利斯的巴塞羅拿，據ESPN報道球隊在與阿仙奴商討，希望以加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）替代。兵工廠3個加比爾之一的捷西斯，與球隊只餘1年的合約，這位29歲的前鋒一直有傳被阿仙奴放棄。至於法甲里爾的前鋒費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo），據報獲得利物浦及紐卡素的關注，不過球隊的標價為7,500萬歐元。而利物浦也繼續與水晶宮洽商塞內加爾翼鋒的伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）。據英國《太陽圾》報道，沙亞希望尋求新挑戰，而紅軍已向水晶宮開出新報價，正等待水晶宮回應。

新特蘭有信心可借用基亞利殊 曼城的英格蘭中場基亞利殊（Jack Grealish），據報未必會加盟愛華頓，而是被借至新特蘭。英格蘭的網媒指，黑貓相信球會可以支付基亞利殊30萬英鎊的周薪，並且因為球隊在歐霸盃的比賽，故相信可以擊敗愛華頓獲得這前英格蘭國腳來投。《每日郵報》報道，今季由沙治（Pierre Sage）領軍的水晶宮，雖然收到諾定咸森林的報價，不過球隊仍希望留住守門員的甸恩軒達臣（Dean Henderson）。同時水晶宮與富咸都對德甲法蘭克福的中場曉高拿臣（Hugo Larsson）惑興趣，而這位22歲的瑞典中場，轉會費估計為2,500萬英鎊。另外《每日郵報》報道，水晶宮也在與法甲的馬賽商討荷蘭中場昆坦添巴（Quinten Timber）的轉會。

至於意甲的AC米蘭及拿玻里也同樣繼續從英超挖角。「天空體育」報道，米蘭已同意借用諾定咸森林的奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson），而米蘭有買斷的條款，在符合條件下可以租轉買。至於拿玻里就紐卡素的德國前鋒禾達美迪（Nick Woltemade）感興趣，天空體育報道指紐卡素已同意禾達美迪在轉會窗關閉前借走。法國的《隊報》就報道，法甲的里爾想簽入日本國腳的上田綺世，而另一位日本球員的中村敬斗，獲法甲的里昂垂青，這位日本前鋒仍效力着法乙的蘭斯，因此里昂想盡早簽入這位日本國腳補強。