英超｜轉會窗即將關閉 瘋狂掃貨趕死線

死線將至！今夏英超轉會窗將於英國時間周二晚上11時關閉，將是20支英超球隊為球員賣出買入的最後機會，究竟「蜘蛛」祖利安艾華利斯會否再次登陸英超？曼城大換血似完未完？熱刺瘋狂掃貨之餘，部分不受重用的舊將，可否成功「落船」另覓出路，凡此種種，即將揭盅。

巴高拿

英超史上超過1億英鎊(10.5億港元)轉會費的球員，暫時已有10個，今夏暫已新增4位成員；其中身價亦逾億英鎊的翼鋒巴特利巴高拿，剛正式由巴黎聖日耳門登陸英超的利物浦。英超球會截至8月中已花掉逾20億英鎊(約210億港元)買兵，最終能否突破去年夏天紀錄性的31.4億英鎊(約330億港元)，期待強援最後加入。

「蜘蛛」情歸何處 最矚目是馬德里體育會的阿根廷前鋒祖利安艾華利斯，跟巴塞隆拿及阿仙奴的三角關係。球員本人極度希望轉會巴塞，但馬體會堅決不跟西甲宿敵交易，但容許他轉會其他歐洲大會，包括窮追不捨的阿仙奴；只是近日有指因抑鬱症停操的艾華利斯，無意重返英超搵食，「蜘蛛」情歸何處，快有答案。

曼城今夏買賣不停，決心打造後哥迪奧拿的新王朝，除了重金簽入艾利諾安達臣及保亞迪，改組中場；最新準備簽入利物浦的荷蘭主力前鋒加普，另外車路士主將安素費南迪斯及巴西翼鋒阿倫亦排隊趕死線加盟，務求盡花大清洗後得到的大筆轉會費，極速變身。

入貨最狠，熱刺有份。各路好手，對加盟這間北倫敦球會仍然著迷，新近將簽入愛華頓的攻擊主力伊利文尼戴耶，總支出將突破4億英鎊(42億港元)，盡地一煲；但部分舊將亦希望速逃，前鋒李察利臣、中堅奇雲丹素及柏比沙亞，已要求離隊，期望趕及死線前好心分手。