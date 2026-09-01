美網｜艾卡拉斯復出首勝　莎巴蘭卡首圈過關

前世界排名第1，上屆美國公開賽冠軍的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在相隔139日的休息後在美網復出。首圈在並不容易之下，以直落3盤擊敗俄羅斯的沙費連（Roman Safiullin）過關。至於上屆女單冠軍的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）同樣在第1圈輕鬆晉級。而兩屆女單冠軍的大坂直美，就連續兩盤打至決勝局擊敗對手。

之前一日有祖高域（Novak Djokovic）淚別美網，2號種子的艾卡拉斯在第2個賽日出戰。面對世界排名99的沙費連，艾卡拉斯3盤都打了10局，以局數6:4、6:4及6:4晉級。這位西班牙球手在賽後表示：「我懷念觀眾，那份能量，以及比賽，我懷念這一切。我真的非常、非常開心，我可以再次比賽了。」對於自己的狀態，他指：「我感覺很好，我不知道外界是怎麼看，不過在內裡，我的感覺是表現正常。我打來很正常，打出自己風格，一切感覺很好。」