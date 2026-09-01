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體育
出版：2026-Sep-01 15:29
更新：2026-Sep-01 15:29

名古屋亞運｜香港派出約580名運動員參賽　目標冀保持上屆成績

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香港亞運代表團舉行授旗儀式。(吳康琦攝)

第20屆亞運會將在本月中展開，香港代表團將派出約580名運動員參與，共參加30多個項目。其中最年輕的是只有11歲的滑板代表黃爾萱，而乒乓球代表的黃鎮廷就透露，他們乒乓球隊將獲得入住郵輪。

香港代表團今早（1日）在沙田市中心舉行授旗儀式，行政長官李家超出席致辭。香港代表團團長黃寶基就透露，今屆雖然參賽運動員比上屆杭州亞許少約90人，部份上屆的獎牌項目今屆未能成為比賽項目，不過他仍希望可以保持到上屆差不多的成績。另外他又表示，今屆賽事比較分散，未能集中運動在統一的選手村，因此需要派出更多人手協助。對於早前名古屋方面要求亞奧理事會削減人員，黃寶基表示對香港隊未有影響。至於香港隊在開幕的持旗手，黃寶基稱未有決定。

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香港手球隊代表謝永輝透露，今屆的目標是希望在八強取勝。他表示香港隊今屆賽事編入A組，對手有兩屆亞運冠軍的卡塔爾、東道主的日本及中國隊，當然希望透過在分組賽取得勝利以爭取晉級四強，但環觀3支對手都並不易，實力最接近可能已是國家隊。他又表示，與全運時相比，港隊有7名球員的變動，但是幾位之前去過外地訓練的球員都會歸隊，希望有機會在八強取勝。亞運會手球男子組只有9隊，分組賽前4名出線八強，因此香港隊在分組只有4隊可以出線，八強會以名次排列，較前可以對另一組較後的隊伍。

張家朗望獲團體金牌

至於劍擊方面，上屆個人花劍冠軍張家朗表示，未有特別為亞運會備戰，並且希望在團體賽獲得金牌。他表示在世錦賽的成績，為隊增添了信心。在世錦賽受傷的蔡俊彥就指，傷勢已有改善，不過未來兩個星期訓練會保守一點，因為最重要保持身體健康去比賽，並想在個人賽爭取金牌。重劍代表何瑋桁就表示，希望能在團體賽突破上屆的銅牌，而女子重劍的佘繕妡表示，不會特別看重成績，相信只要做好過程就會有成績。

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黃鎮廷冀乒乓球更多隊員得獎

乒乓球方面，上屆為香港隊取得銅牌的黃鎮廷就希望今屆會有更好成績。他指近期香港隊在歐洲的比賽成績都令他們更有信心。他指自己與杜凱琹的合作近期都有不錯的表現，不過他指面對着亞運的對手，很多國家或地區都派出新人隊伍參賽，因此未必會有種子。因此他覺得可能自己或團隊都會有一些硬仗要應付，他未有估計自己的位置，但會否比上屆再進一步，他表示等到打到最後階段努力爭取。他又表示，亞運會將是一個給年輕球員吸取經驗的平台，因此希望年輕隊員可以成長。而他也特別提到女隊的蘇籽童，相信她會有機會取得更好的成就。他又透露，乒乓球隊將入住郵輪，相信會比起在地面的貨櫃房好，然而乒乓球比賽在距離名古屋1個小時車程的豐田市舉行。

至於今屆年紀最小，是滑板代表的黃爾萱，她會與只大一點，12歲的黃若澄參賽。黃爾萱表示很期待去嘗試一個新的場地，她指自己之前未去過，緊張會在觀眾面前失手，但期待可以在大賽認識到新朋和交換襟章。香港賽馬會宣布，將繼續推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，在今屆亞運獲得個人項目金牌的運動員會獲得100萬港元，而銀牌亦有50萬港元，銅牌25萬港元，而團體剛會獲得200萬港元至50萬港元的獎金。香港隊上屆亞運獲得8金16銀29銅，是歷來最佳成績。

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