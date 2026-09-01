西甲｜皇家馬德里向西藏尼泊爾泥石流致哀　又突被中國網民指控辱華

西甲的皇家馬德里又在社交媒體被指辱華。原因是皇馬在對馬拉加的賽前舉行默哀，悼念西藏受尼泊爾泥石流事故的死難者。然而在社交平台的帖文，將尼泊爾及西藏並列，被指分裂中國。

皇馬被指辱華不只是第一次，在星期日（8月30日）的西甲聯賽，皇馬與馬拉加賽前在中圈進行默哀，來悼念西藏與尼泊爾泥石流的死難者，皇馬在社交平台發文：「在班拿貝球場默哀一分鐘，悼念尼泊爾和西藏邊境的嚴重洪災的受害者。」大量中國網民其後湧入洗版，指責皇馬辱華，原因是中國與尼泊爾的邊境，而不是西藏，指控這是分裂西藏。亦有稱是「Xizang」，而不是「Tibet」，亦有人藉此挑動西班牙的分離主義，並指要支持加泰羅尼亞的獨立。