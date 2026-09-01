轉會消息｜曼城傳再爭尼戴耶　愛華頓將簽入世界盃爭議前鋒巴洛根

距離轉會窗關閉只不足24小時，各支球會加緊引援。其中曼城在獲得了彭美拉斯的阿倫安達迪（Allan Elias）後，據報仍想添翼鋒，有意斟介愛華頓的伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）。而愛華頓則將完成在世界盃受到爭議的前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun）的轉會，同時再借用曼城中場的基亞利殊（Jack Grealish）。
曼城宣布簽入了巴西彭美拉斯的翼鋒阿倫安達迪。據報這位22歲的巴西球員轉會費3,200萬英鎊再加220萬英鎊的附加條件。阿倫的加盟是為代替加盟熱刺的另一位巴西球員沙雲奴（Savio）。阿倫為彭美拉斯上陣96次，入9球及12次的助攻，他在曼城的網頁訪問表示：「對我來說，這感覺很不真實。曼城在過去15年贏得無數的榮譽，是世界上最具吸引力的球會之一。今天能坐在這裡，宣布我加入曼城，是我人生中最自豪的時刻。我熱愛彭美拉斯，而且永遠都會熱愛他，但加盟曼城對我來說是一個毫不猶豫的決定。我渴望成為一名頂尖的足球員，而到目前為止，我和曼城的交流讓我確信，沒有比這裡更適合我實現夢想的地方。」
基亞利殊料再借到愛華頓
曼城今夏已花了2.3億英鎊增兵，不過他們放出的球員亦獲的2.86億英鎊，當中包括洛迪卡斯簡迪（Rodri）的6,500萬英鎊及雷恩達斯（Tijani Reijnders）的5,200萬英鎊。然而藍月亮的增援未完，球隊仍在與車路士商討安素費南迪斯（Enzo Fernandez）的轉會，轉會費將逾億英鎊，而利物浦拒絕了曼城提出收購加普（Cody Gakpo），因此有傳曼城已轉向同市愛華頓的尼戴耶。轉會費估計6,500萬英鎊。據報原本尼戴耶上周已同意加盟熱刺，而李察利臣（Richarlison）會以另一宗交易加盟拖肥糖，不過因為李察利臣未能與愛華頓在個人條件達成協議而告吹。至於曼城的英格蘭中場基亞利殊，已獲曼城同意再借用去愛華頓。
然而愛華頓已落實簽入美國前鋒的巴洛根。據報愛華頓已同意法甲摩納哥開出的4,000萬英鎊轉會費，並會在轉會窗關前完成轉會。巴洛根出身於阿仙奴的青訓，為摩納哥上陣91次入31球。不過他最廣受認知，是在今夏的世界盃。因為美國總統特朗普（Donald Trump）與國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）通電話，而獲得豁免在世界盃停賽，引起了足球界的譁然。至於熱刺方面，有傳車路士已同意借用烏克蘭翼鋒的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）以及守將的艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo），意甲的科木也提出借用車路士門將的羅拔山齊士（Robert Sanchez）。
加比爾捷西斯傳已抵巴塞羅拿
另外，阿仙奴的巴西前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）已抵達巴塞羅拿，據報將完成體測後加盟這支西甲球隊，轉會費據報只1,000萬歐元。而兵工廠在尋求簽入里昂的比利時前鋒馬歷科芬拿（Malick Fofana），同時仍未放棄尋求馬德里體育會的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）轉會。至於仍是自由身的前曼聯球員查頓辛祖（Jadon Sancho），據德國《圖片報》報道獲前球會多蒙特提供多次機會，但他必須放棄與多蒙特簽約的獎金以及接受高度依靠表現的合約。
轉會記者柏頓貝治（Florian Plettenberg）表示，紐卡素與意甲的祖雲達斯已達成口頭協議，將借用德國前鋒的禾達美迪（Nick Woltemade）到意大利，但沒有買斷條款，同時喜鵲同意入里爾的21歲中場前鋒費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo），並簽約5年。而據報意甲的AC米蘭將曼聯守將的約羅（Leny Yoro）以及巴塞羅拿的巴迪（Alejandro Balde）列入球隊的轉會清單，其中約羅是米蘭在考慮簽入的球員。