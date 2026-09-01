轉會消息｜曼城傳再爭尼戴耶　愛華頓將簽入世界盃爭議前鋒巴洛根

距離轉會窗關閉只不足24小時，各支球會加緊引援。其中曼城在獲得了彭美拉斯的阿倫安達迪（Allan Elias）後，據報仍想添翼鋒，有意斟介愛華頓的伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）。而愛華頓則將完成在世界盃受到爭議的前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun）的轉會，同時再借用曼城中場的基亞利殊（Jack Grealish）。

曼城宣布簽入了巴西彭美拉斯的翼鋒阿倫安達迪。據報這位22歲的巴西球員轉會費3,200萬英鎊再加220萬英鎊的附加條件。阿倫的加盟是為代替加盟熱刺的另一位巴西球員沙雲奴（Savio）。阿倫為彭美拉斯上陣96次，入9球及12次的助攻，他在曼城的網頁訪問表示：「對我來說，這感覺很不真實。曼城在過去15年贏得無數的榮譽，是世界上最具吸引力的球會之一。今天能坐在這裡，宣布我加入曼城，是我人生中最自豪的時刻。我熱愛彭美拉斯，而且永遠都會熱愛他，但加盟曼城對我來說是一個毫不猶豫的決定。我渴望成為一名頂尖的足球員，而到目前為止，我和曼城的交流讓我確信，沒有比這裡更適合我實現夢想的地方。」