英冠｜般尼難捱 主場求和米堡

近年游走英超及英冠的般尼，今季似乎特別難捱；周三深夜在英冠快車壓軸戲，遇上爭升班常客米杜士堡，雙方均無贏波把握。(球賽編號：FB4242；9月3日03:00開賽)

般尼近年有跡可尋，對上6屆梅花間竹來回英超及英冠，不過今季要力爭重返頂級聯賽，任務特別艱巨。球隊聘用前比甲真特教練希恩(Hayen)為主帥，但主力包括翼鋒盧姆泰查奧拿(Tchaouna)、查頓安東尼(Jaidon Anthony)及中堅麥斯美艾斯迪維(Esteve)等被高價挖走；新兵主要是由飛燕諾簽入的波斯尼亞中堅艾密特賀錫(Ahmedhodzic)、車路士借將哈薩克新星翼鋒達斯坦薩帕夫(Satpaev)，實力明顯削弱。

球隊前線仍靠荷蘭箭頭施安費林明(Flemming)數胡，此子在球隊開季3場英冠入4球中，獨佔2球；只是防線不濟，上仗作客諾域治早失3球，終大敗1比4。般尼3戰聯賽得1分，今場缺少停賽的中場悍將祖殊羅連特(Josh Lorent)，面對英冠實力分子米杜士堡，不易贏波反彈。