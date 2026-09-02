蘇超｜些路迪緣盡歐聯 勢主場劏「鴨」

蘇超班霸些路迪在歐聯附加賽大好形勢，竟反勝為敗出局；今季只好哀兵降格踢歐霸，以及再次於本土賽事爭取佳績。該隊周三深夜在蘇超迎戰鴨巴甸，以其超班實力，有力輕鬆贏波，續做國內長勝軍。(球賽編號：FB4283；9月3日02:45開賽)

些路迪在歐聯附首回合領先3比0的大好形勢，次回合作客奧甲寧斯法定時間負1比4，戰至加時再失波，總比數輸4比5慘烈出局，無緣初嘗競逐歐聯大聯賽的滋味。老帥馬田奧尼爾(Martin O’Neill)該仗賽後向球迷道歉，但球會收入少一大截下，今季要睇餸食飯，增兵難免大受影響。

力爭蘇超6連霸的些路迪，轉戰歐霸大聯賽，月中首輪會鬥匈牙利的費倫斯華路士，競爭程度明顯不及歐聯，當然有利在國內各條戰線出擊。球隊今夏人腳變動主要在前線，放走日本國腳鋒將前田大然，換來了丹麥前鋒卡斯柏賀治(Kasper Hogh)、哥倫比亞攻擊球員卡美路杜蘭(Camilo Duran)，以及埃及的夏斯美哈辛(Haissem Hassan)，配上南韓翼鋒楊俊賢等。些路迪前線組合充滿新鮮感，而且開局攻力不俗，3戰聯賽全勝攻入8球；計近6次聯賽對鴨巴甸全勝下，今場主場擺擂台，贏面高唱。