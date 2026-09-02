活士修改認罪書　否認受藥物影響下駕駛

高爾夫傳奇球手的活士（Tiger Woods），在近日修改他的認罪書，否認在今年3月在佛羅里達州受到藥物影響下駕駛導致意外。
「老虎」活士在今年3月駕駛的多用途車在佛羅里達州馬丁郡的路上翻側，他以受藥物影響下駕駛而被拘捕。根據警察的事後報告，指活士在朱庇特島的限速50公里的住宅區道路高速行駛，並導致一架貨車造成5,000美元損失。活士其後從自己的車上爬出來，未有受傷。活士其後接受酒精呼氣測試，未證實有飲酒，不過他拒絕接受尿液樣本的測試，而警察在其身上搜出2粒止痛藥，並指活士有神智不清的狀況。之後活士向法庭申請到海外接受治療並獲得批准。
今年5月，法官簽署一項協議，允許控方查閱活士在棕櫚灘一間藥房從年初到3月底的所有處方藥記錄。然後7月，法官批准一項類似協議，允許控方查閱與活士車禍及被捕的相關醫療記錄。活士多次進行背部及膝蓋手術、而車禍以及對止痛藥的依賴，嚴重影響他的職業生涯。活士多年來發生過多次車禍。2021年，他在洛杉磯遇上車禍，右腿嚴重受傷，醫生甚至考慮截肢。2009年，他在佛羅里達州奧蘭多附近的家門外撞上消防栓和樹。在2009年的事故後，他暫時離開職業高爾夫球巡迴賽（PGA Tour），在今次車禍後也再次休戰，目前未重返賽場。