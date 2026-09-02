活士修改認罪書　否認受藥物影響下駕駛

高爾夫傳奇球手的活士（Tiger Woods），在近日修改他的認罪書，否認在今年3月在佛羅里達州受到藥物影響下駕駛導致意外。

「老虎」活士在今年3月駕駛的多用途車在佛羅里達州馬丁郡的路上翻側，他以受藥物影響下駕駛而被拘捕。根據警察的事後報告，指活士在朱庇特島的限速50公里的住宅區道路高速行駛，並導致一架貨車造成5,000美元損失。活士其後從自己的車上爬出來，未有受傷。活士其後接受酒精呼氣測試，未證實有飲酒，不過他拒絕接受尿液樣本的測試，而警察在其身上搜出2粒止痛藥，並指活士有神智不清的狀況。之後活士向法庭申請到海外接受治療並獲得批准。