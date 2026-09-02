轉會消息｜曼城1.25億英鎊簽安素費南迪斯平紀錄　加比爾捷西斯投巴塞羅拿

轉會窗最後一日，英超的曼城加快增兵，並以1.25億英鎊的轉會費，簽入車路士的阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez），追平英國的轉會費紀錄。而阿仙奴的巴西前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）亦落實加盟西甲的巴塞羅那。 曼城在轉會窗關閉前接連完成多宗轉會，當中包括簽入阿根廷中場的安素費南迪斯。這位阿根廷球員在2023年才以當時的英國最高轉會費1.07億英鎊從葡萄牙賓菲加加盟。據報曼城同意車路士的要求，支付1.25億英鎊，追平上個賽季阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）從紐卡素轉會利物浦的轉會費紀錄。安素缺席周日的英超以及上周的聯賽盃比賽，原因是他通知球會想離隊而缺席，這位阿根廷中場在今夏曾傳出加盟皇家馬德里，不過未有成事。據報兩家球隊在轉會窗關閉前的最後24小時內達成協議。至於曼城同日亦從愛華頓簽入塞內加爾的伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye） ，轉會費據報6,500萬英鎊。

加比爾捷西斯稱不介意作為後備計劃 至於西甲的巴塞羅拿，在轉會窗前落實加比爾捷西斯的轉會。這位巴西前鋒與巴塞簽約3年，轉會費1,500萬歐元。在記者會上加比爾被問到自己是作為巴塞未能簽入祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）的替代時，他表示：「這不影響我，也不會冒犯我。真正讓我生氣的是有人說我是個壞人，這輩子從來沒有人這麼對我說過。所以這倒沒甚麼。真正讓我難過的是不能踢足球。」29歲的加比爾近年因為傷患，在兵工廠的位置被夏維斯（Kai Havertz）及約基利斯（Viktor Gyokeres）取代。在2022年從曼城加盟阿仙奴以來，加比爾共上陣123次，入32球及交出22次助攻。

英超的車路士就繼續削減陣容，並將翼鋒的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）以及後衛艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo）外借至熱刺。其中梅迪歷有買斷條款，熱刺可以之後選擇以7,500萬英鎊租轉買。而艾達拉比奧約就成為熱刺今季的第10個收購。另外車路士亦將前鋒的古爾奧（Marc Guiu）售至德甲的RB萊比錫，守會費1,460萬英鎊，而門將的羅拔山齊士（Robert Sanchez）就落實借用至意甲的科木。

祖雲達斯借用紐卡素禾達美迪 意甲的祖雲達斯就一口氣從英超借用2個球員，分別是熱刺中場的柏比沙亞（Pape Matar Sarr）以及紐卡素的前鋒禾達美迪（Nick Woltemade），其中禾達美迪的借用費350萬英鎊，並不設有買斷的條款。而沙亞就有2,360萬英鎊的買斷條款。老婦人之前曾與曼聯商討借用荷蘭前鋒的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），不過最後球隊認為禾達美迪更適合球隊。另外新特蘭亦以3,000萬英鎊簽入里昂的比利時前鋒馬歷科芬拿（Malick Fofana）。 另外在轉會窗最後一日亦有多宗失敗個案。車路士爭取摩納哥中場的拉明卡馬拉（Lamine Camara），這位22歲的塞內加爾球員原本已在法國完成體測，不過車路士其後證實轉會未能完成。摩納哥前鋒的科拿連巴洛根（Folarin Balogun）加盟愛華頓計劃亦告吹，據報這位美國前鋒在最後放棄了轉會。據報道拖肥營在轉會窗關閉前已提交了轉會交件，以準備在最後「壓線」。而最後愛華頓最後一日只借用到曼城的基亞利殊（Jack Grealish）。

車路士尋找安素替補失敗 另外利物浦也提出借用車路士的右閘馬路古斯圖（Malo Gusto），但車路士不想外借而是希望買斷，最終交易告吹。曼聯據報在最後一日嘗試向曼城提出收購左閘的艾洛利（Rayan Ait-Nouri），但據報最後未有取得成功。而車路士也希望以般尼茅夫的阿歷斯史葛（Alex Scott）代替離隊的安素，但最後般尼茅夫無意出售而告吹。車路士之後也向阿仙奴查詢蘇比文迪（Martin Zubimendi）的轉會，同樣被兵工廠拒絕。