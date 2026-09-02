美網｜頭號種子施維列夫驚險過關　科布利反勝阿根廷球手

美國網球公開賽的第2個主賽日，男單頭號種子的施維列夫（Alexander Zverev），在淘汰邊沿反彈，擊敗意大利的辛尼高（Lorenzo Sonego），避免「一輪遊」。至於賽事的5號種子科布利（Flavio Cobolli）亦贏得驚險，在落後2盤下反勝阿根廷的法蘭斯高甘美辛拿（Francisco Comesana）。女單方面，菲律的艾拉（Alexandra Eala）輕鬆晉級，而美國的嘉奧芙（Coco Gauff）亦擊敗對手打入次圈。

贏得今年法國公開賽及在溫布頓網球賽打入決賽，在仙拿（Jannik Sinner）未能參賽下，施維列夫成為賽事頭號種子。然而面對意大利球手的辛尼高，卻並不好應付，首盤雖然贏局數6:4，但之後被辛尼高以盤數6:3追和，之後更在第3盤的決勝局，輸細分7:9，被辛尼高反先2:1。施維列夫之後以局數7:5，將盤數追平，並在第5盤贏局數6:4，苦戰4小時53分鐘才擊敗辛尼高晉身次圈。另一場在主場館舉行的男單首圈比賽，同樣是意大利球手的科布利，首兩盤輸3:6及2:6落後，幸好這位5號種子以6:3、6:4、6:4連贏3盤，以盤數3:2反勝甘美辛拿晉級。