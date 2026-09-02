英超｜連續兩年轉會費破紀錄　今夏耗資34.6億英鎊

今年夏季的轉會窗，20支英超球會合共花費34.6億英鎊轉會費，連續2年破紀錄。而且今夏共有4宗逾億英鎊的轉會，當中包括最新的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）加盟曼城。 安素以平英國轉會費紀錄的1.25億英鎊加盟曼城，使曼城今季就已花了4.58億英鎊增兵，不過他們其實都收到3.04億英鎊的轉會費收入。而單在昨日的轉會窗關閉前的最後一日，英超球會就合共花費4.75億英鎊，比去年的3.91億英鎊還要高。在今夏的4筆逾億英鎊的轉會，除了安素之外，還有曼城以1.16億英鎊收購諾定咸森林的艾利洛安達臣（Elliot Anderson）以及車路士以1.17億英鎊收購摩根羅渣士（Morgan Rogers），而利物浦亦以1.06億英鎊，並且包括1,700萬英鎊的附加條件，收購法國前鋒的巴特利巴高拿（Bradley Barcola）。

今夏轉會費開支最多10隊佔8隊 在今夏歐洲只有2宗超過6,000萬英鎊的轉會紀錄，包括是恩迪奧文迪（Yan Diomande）加盟皇家馬德里，以及巴塞羅拿收購紐卡素的安東尼哥頓（Anthony Gordon）。另外熱刺今夏也大舉招兵買馬，包括最多可達1億英鎊收購辛度東拿利（Sandro Tonali），還有以8,500萬英鎊羅致馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）和曼城的沙雲奴（Savio），令熱刺成為今季第3開支最多的球會，共3.02億英鎊，第2的是車路士，花費3.49億英鎊，不過他們帳面上仍有賺，因為他們轉會費收入亦有3.82億英鎊。

至於升班馬的葉士域治，為免再度成為「升降機」，其實也斥資1.71億英鎊增兵，比1.48億英鎊的曼聯還要多。而20支英超隊伍，有11支在今夏都打破自己球會的轉會費紀錄，當中6隊不止一次。其中3支升班馬的高雲地利城、葉士域治和侯城就破了4次或以上。對比其他的歐洲聯賽，英超球會的淨支出比其他聯賽多超過10億英鎊，而德甲與法甲更是收入比支出多。根據Transfer Market網站的統計，今夏轉會開支最多的前10支球會，有8隊是英超球會，而擴大至前20，亦多達13支，這顯示英超球會收入與歐洲的差異。