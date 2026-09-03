西甲｜皇蘇回勇 主場穩勝切爾達

西甲周四深夜上演獨腳戲，由皇家蘇斯達主場迎戰切爾達。皇蘇上輪勇挫愛斯賓奴開齋，狀態冒升；撞正今場對手主帥排陣亂點鴛鴦，主隊乘勇出戰，勝券在握。(球賽編號：FB4285，9月4日03:00開賽，Now 632台直播)
皇蘇開季接連不敵貝迪斯與皇家馬德里，至上輪聯賽主場2比1挫愛斯賓奴開勝門。上季尾腳風大順的射手奧斯卡斯臣(Oskarsson)找回射門鞋，攻入個人今季首個聯賽入波；加上西班牙世盃冠軍英雄前鋒奧耶沙巴爾(Oyarzabal)展現佳態，包辦2次助攻，鋒將上力，今場值得期待。
此外，季前在轉會市場原本淡靜的皇蘇，在轉會窗關閉前出手，先後從巴塞隆拿簽入右閘赫達方迪(Hector Fort)，再從車路士借用塞內加爾防中馬馬度沙亞(Mamadou Sarr)。年輕守將赫達方迪是西班牙小國腳，過去在國青隊與現時皇蘇正選中堅莊馬田(Jon Martin)是同房好友，早有合作經驗，有利盡快融入球隊，據報今使有望正選。
上季西甲排第6的切爾達，聯賽開季3戰1和2負，剛戰於主場吞下畢爾包2蛋。主帥基拿迪斯至今3戰已起用約20名球員，全部都曾任正選，僅門將拉度(Radu)踢足3場。基拿迪斯承認球隊仍要「大執」才有望找到競爭力。
主力射手保查伊利斯亞斯(Borja Iglesias)繼續因傷缺陣，擔正的費倫祖加拿(Ferran Joutgla)實力一般；老將隊長伊亞高艾斯巴斯(Iago Aspas)今非昔比，整體進攻乏力。球隊在轉會窗關閉前，從CF阿美利加簽入中堅施巴斯坦卡沙利斯(Sebastian Caceres)，但料難趕及今場披甲。今場恐怕凶多吉少。
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