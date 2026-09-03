法甲｜PSG元氣未復難贏摩納哥

PSG上屆完成法甲5連霸，但僅贏亞軍朗斯6分，未有拋甩對手，但計上屆開季法甲仍連勝4場帶出；不過今夏人腳變動大，一眾主力世盃後歸隊較遲，狀態未操起。球隊繼法冠盃受挫朗斯，之後連續兩場法甲作客同樣落後2球下，分別2比2逼和雷恩及里爾，過程驚險。

近年捧盃不停、傲視歐洲球壇的法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)，季初元氣未復，成績不似預期，但本身實力雄厚，聯賽遙遙長路毫不著急；該隊周五深夜作季內首次主場出擊，但對手是季初長勝軍摩納哥，主隊未必輕言穩勝。(球賽9月5日03:05開賽)

主帥安歷基安心讓有輕傷的王牌箭頭奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)休息外，對法甲開季兩戰共失4分仍滿意說：「我們會正面應對，並作出改進及表現出更高水平，但今場(對里爾)已證明己隊可戰鬥至最後1分鐘。」新兵前鋒費倫托利斯(Ferran Torres)上仗擔正表現一般，幸好域天拿(Vitinha)挺身而出，補時入波兼助攻，協助球隊保住不敗。

除費倫托利斯從巴塞隆拿加盟，翼鋒艾利奧治(Akliouche)今場將倒戈鬥摩洛哥，從阿積士來投的比利時新星米卡葛斯(Mika Godts)候命上陣；鬥里爾只列後備的「K球王」基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)亦有機會升正。球隊季初反覆變陣，遇上大勇的摩納哥，只怕開局又要先陷苦戰。