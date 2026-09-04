西甲｜皇馬巴塞大勇難擋 分途出擊做長勝軍

「寸王」摩連奴(Mourinho)重返皇家馬德里後的西甲，再成二龍爭珠格局！新季西甲接戰3輪，皇馬與宿敵巴塞隆拿成為僅有兩支3戰全勝球隊，雙雄今輪分途作客出擊，其中「銀河艦隊」周五深夜造訪上仗大敗的貝迪斯，有力勝完再勝！ (球賽編號：FB4355，9月5日03:00開賽，Now 632台直播)

皇馬上輪西甲4比0大炒升班馬馬拉加，聯賽開季3戰全勝，入10球僅失2球，但仍以得失球差落後巴塞居次席。摩連奴第二度執掌皇馬，重整紀律，球員內部爭拗減少，專心作賽；加上一眾新兵如古古列拿(Cucurella)、貝拿度施華(Bernardo Silva)、恩迪奧文迪(Yan Diomande)與卡路士艾斯比(Carlos Espi)等，融入大軍進度理想，諸事順利。