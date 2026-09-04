西甲｜皇馬巴塞大勇難擋 分途出擊做長勝軍

「寸王」摩連奴(Mourinho)重返皇家馬德里後的西甲，再成二龍爭珠格局！新季西甲接戰3輪，皇馬與宿敵巴塞隆拿成為僅有兩支3戰全勝球隊，雙雄今輪分途作客出擊，其中「銀河艦隊」周五深夜造訪上仗大敗的貝迪斯，有力勝完再勝！ (球賽編號：FB4355，9月5日03:00開賽，Now 632台直播)
皇馬上輪西甲4比0大炒升班馬馬拉加，聯賽開季3戰全勝，入10球僅失2球，但仍以得失球差落後巴塞居次席。摩連奴第二度執掌皇馬，重整紀律，球員內部爭拗減少，專心作賽；加上一眾新兵如古古列拿(Cucurella)、貝拿度施華(Bernardo Silva)、恩迪奧文迪(Yan Diomande)與卡路士艾斯比(Carlos Espi)等，融入大軍進度理想，諸事順利。
當然，球隊主將繼續交出高水準，才是皇馬今季戰績突出的原因，攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)今季聯賽3戰已錄得2入球2助攻；射手基利安麥巴比(Krylian Mbappe)近2場勁入4球，超強鋒力是贏波保證。
相反貝迪斯上輪作客弱旅利雲特慘輸2比5，防線嚴重失準，開局連勝走勢告終，令今場要抵禦皇馬眾鋒圍攻，更令人失去信心。球隊在轉會窗關閉前，從皇馬簽回舊將中場丹尼施巴路斯(Dani Ceballos)，今場或可倒戈出戰，但只是皇馬棄將不宜高估；另一新兵、來自荷甲的前鋒特萊柏洛特(Troy Parrott)上仗發揮平平，球隊弱勢迎皇馬，恐怕難逃再敗。
巴塞作客華倫誓延續全勝紀錄
另邊廂，衛冕的巴塞隆拿周日晚作客華倫西亞。全新的巴塞進攻組合，在拉芬夏比洛尼(Raphinha)與拉明耶馬(Lamine Yamal)帶領下，依舊無堅不摧；今場面對剛戰不敵升班馬拉科魯尼亞的華倫，巴塞同樣勝券在握，客勝必捧。(球賽編號：FBxxxx，9月6日22:15開賽，Now 632台直播)
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