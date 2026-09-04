英超｜開季以來最強打吡戰 阿仙奴有力擊退車路士

英超開季以來最強打吡，由開季同樣兩戰全勝的阿仙奴及車路士，周日深夜在酋長球場相遇。「兵工廠」阿仙奴近年在倫敦打吡戰績突出，包括近4次主場全勝車路士，今場遇上陣容大變的藍戰士，主勝可熱捧。(球賽編號FB4395，9月6日23:30開賽，Now621台直播)

兩位當年並肩作戰的西班牙小國腳、之後英超一代名將，現年同是44歲的阿迪達(Arteta)及沙比阿朗素(Xabi Alonso)，今次是初次在英超以領隊身份交鋒。阿朗素曾在2024年助利華古遜封王德甲，今夏重返英超當主帥。貴為英超現役最長壽領隊的阿迪達，上季為兵工廠重奪失落22年的英超錦標，兩位同鄉關係極好，但今場各為其主，誓為所屬球隊延續長勝走勢。

阿仙奴今季英超一球未失

阿仙奴今夏前中後3線新兵謝索利斯(Tzolis)、般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)及安斯干沙(Ezri Konsa)已先後登場，今場亦有機會擔正。球隊承接社區盾大炒曼城的氣勢，開季英超3比0贏高雲地利，轉戰作客1比0擊敗阿士東維拉，未失一球。兵工廠上季聯賽主場勝率接近八成，當中19戰只失11球，現時踢法要全民皆守，又可全民皆攻，由倒戈箭頭夏維斯(Havertz)領銜鋒線，走動範圍廣，敵衛防不勝防。