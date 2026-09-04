英超｜開季以來最強打吡戰 阿仙奴有力擊退車路士

英超開季以來最強打吡，由開季同樣兩戰全勝的阿仙奴及車路士，周日深夜在酋長球場相遇。「兵工廠」阿仙奴近年在倫敦打吡戰績突出，包括近4次主場全勝車路士，今場遇上陣容大變的藍戰士，主勝可熱捧。(球賽編號FB4395，9月6日23:30開賽，Now621台直播)
兩位當年並肩作戰的西班牙小國腳、之後英超一代名將，現年同是44歲的阿迪達(Arteta)及沙比阿朗素(Xabi Alonso)，今次是初次在英超以領隊身份交鋒。阿朗素曾在2024年助利華古遜封王德甲，今夏重返英超當主帥。貴為英超現役最長壽領隊的阿迪達，上季為兵工廠重奪失落22年的英超錦標，兩位同鄉關係極好，但今場各為其主，誓為所屬球隊延續長勝走勢。
阿仙奴今季英超一球未失
阿仙奴今夏前中後3線新兵謝索利斯(Tzolis)、般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)及安斯干沙(Ezri Konsa)已先後登場，今場亦有機會擔正。球隊承接社區盾大炒曼城的氣勢，開季英超3比0贏高雲地利，轉戰作客1比0擊敗阿士東維拉，未失一球。兵工廠上季聯賽主場勝率接近八成，當中19戰只失11球，現時踢法要全民皆守，又可全民皆攻，由倒戈箭頭夏維斯(Havertz)領銜鋒線，走動範圍廣，敵衛防不勝防。
車路士進入後安素時代
車路士近年國內外戰績不及阿仙奴，更已連續4季英超作客全敗對手腳下。藍戰士今季更無緣出戰歐洲賽，由阿朗素接掌帥印外，在轉會市場瘋狂進出，改革圖強。以1.17億英鎊(12.3億港元)簽入的摩根羅渣士(Morgan Rogers)，跟其英格蘭同胞高爾彭馬(Cole Palmer)、巴西箭頭祖奧柏度(Joao Pedro)合作的三叉戟，在球隊開季英超兩戰全勝，3人合共已交出5入球3助攻，初現威力。
但問題是雖然簽得水晶宮中堅麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix)，又有由阿士東維拉過檔、上仗即擔正把關的阿根廷門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)坐鎮，但該兩勝共失5球。中場排陣因傷兵問題，暫由馬路古斯圖(Malo Gusto)推前拍羅美奧拉維亞(Romeo Lavia)，創造力明顯不足；單靠三叉戟今場打天才波，恐怕被攻守俱備的阿仙奴主導形勢，入不敷支。
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