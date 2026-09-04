英超｜新億萬大軍登場 曼城勢剿「高地」

英超轉會市場今夏瘋了，其中「藍月」曼城更狂，單是整條新中場線，便是位位花費逾億英鎊轉會費打造；新軍周六晚在主場迎戰升班後兩戰聯賽全敗兼食蛋的高雲地利，正好是主隊博大炒的好時機！ (球賽編號：FB4313，9月5日22:00開賽，Now621台直播)

為了重奪失落一季的英超，由新帥馬利斯卡(Maresca)領軍的藍月，在轉會市場出手快狠準，放走金球獎得主、中場主力洛迪卡斯簡迪(Rodri)等多位主力，套現2億多英鎊，主要換來3大中場包括已為新東家上陣的英格蘭中場艾利諾安達臣(Elliot Anderson)，摩洛哥世盃新星、來自法甲里爾的保亞迪(Bouaddi)，以及在轉會死線前簽入，平英超轉會費紀錄1.25億英鎊(約13億港元)的阿根廷中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)。愛華頓好波之人、塞內加爾翼鋒伊利文尼戴耶(Iliman Ndiaye)亦高價來投，爭霸決心昭然若揭。

曼城在社區盾慘負阿仙奴後，開季打真軍即展示霸氣，2比1絕殺般尼茅夫後；作客4比1大炒水晶宮，射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)及卓基(Cherki)各入2球。球隊向來鬥升班馬不留手，計對上5季英超鬥升班球隊累計豪取27勝3和，包括上季主場全勝般尼、新特蘭及列斯聯共入11球，今場又是大炒格局。

難抵夏蘭特卓基

挾英冠冠軍之名升班的高雲地利，由林柏特(Lampard)帶隊開季即吃悶棍，首輪0比3不敵阿仙奴，尚且不足為辱；但上仗主場0比1不敵同是升班的侯城，輸得特別礙眼，主帥排陣能力備受質疑。「高地」今場續用新兵艾禾尼爾(Awoniyi)或艾利斯森斯(Ellis Simms)掛帥博突擊，看來只會孤立無援；而由法蘭克福加盟的瑞士國腳中堅奧列利阿曼達(Aurele Amenda)，難為門將卡爾魯殊禾夫(Carl Rushworth)擔當有效屏障，以抵禦主隊猛攻，只求輸少當贏。