英超｜葉士域治主場鬥攻 利物浦添猛將奉陪到底

英超升班馬葉士域治上輪作客大敗予曼聯，但在奧脫福攻入兩球，展示不俗戰力；本輪英超頭場在周五深夜迎戰季初入得失得的利物浦，以雙方剛各添攻擊好手，今場必躍躍欲試，「入球大細」中位數[3.5]球，可捧「大」盤。(球賽編號：FB4312，9月5日03:00開賽，Now621台直播)

利物浦開季兩場英超先後跟紐卡素及諾定咸森林，踢成2比2，而且都是憑後勁入波追平。紅軍擁有中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，還有兩大中場主力域斯(Wirtz)及蘇保斯拉爾(Szoboszlai)，攻力不成問題；而西班牙國腳新兵域陀蒙路斯(Victor Munoz)上仗入波開齋，比賽信心亦增強不少。

巴高拿添利物浦速度

紅軍今場焦點，自然是剛以逾1.23億英鎊(約13億港元)加盟的大巴黎翼鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)，這位法國國腳快馬，期望能大大提升球隊入球能力；加上最終被說服留隊的荷蘭國腳加普(Gakpo)季初搶鏡，利物浦前線人腳變陣瓣數增加。