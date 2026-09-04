英超｜葉士域治主場鬥攻 利物浦添猛將奉陪到底

英超升班馬葉士域治上輪作客大敗予曼聯，但在奧脫福攻入兩球，展示不俗戰力；本輪英超頭場在周五深夜迎戰季初入得失得的利物浦，以雙方剛各添攻擊好手，今場必躍躍欲試，「入球大細」中位數[3.5]球，可捧「大」盤。(球賽編號：FB4312，9月5日03:00開賽，Now621台直播)
利物浦開季兩場英超先後跟紐卡素及諾定咸森林，踢成2比2，而且都是憑後勁入波追平。紅軍擁有中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，還有兩大中場主力域斯(Wirtz)及蘇保斯拉爾(Szoboszlai)，攻力不成問題；而西班牙國腳新兵域陀蒙路斯(Victor Munoz)上仗入波開齋，比賽信心亦增強不少。
巴高拿添利物浦速度
紅軍今場焦點，自然是剛以逾1.23億英鎊(約13億港元)加盟的大巴黎翼鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)，這位法國國腳快馬，期望能大大提升球隊入球能力；加上最終被說服留隊的荷蘭國腳加普(Gakpo)季初搶鏡，利物浦前線人腳變陣瓣數增加。
另一邊廂，利物浦後防漏洞不少，兩閘謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)及米路斯卻基斯(Milos Kerkez)成批評焦點，攻守皆不濟；尤其易被對手打反擊暴露防守空位，新帥伊拉奧拿(Iraola)似未有改善及變陣方法，勢成葉士域治今場重點攻擊。
葉士域治戰術進取
葉士域治升班後聯賽兩戰1勝1負，兩仗各入2球，包括首輪主場贏新特蘭2比1；同樣是今夏上任的領隊加利奧尼爾(Gary O’Neil)教中下型班確有功架，重投的攻中祖利奧安斯素(Julio Enciso)負責組織反擊，配合日本國腳前田大然及法達胡(Fatawu)兩側進攻，上仗作客曼聯時產生頗大威脅，可惜後防失誤，下半場初段起突然崩潰，輸2比5而回。
從法甲圖盧茲來投的前鋒艾馬臣哥利亞(Emersonn)上仗勇戰半場受傷，葉士域治轉會關窗前簽入今夏第12位新兵，上季效力般尼的射手施安費林明(Zian Flemming)。這位荷蘭前鋒上季在英超攻入11球，今次轉會費高達2,000萬鎊(約2.1億港元)，並將會穿上9號球衣作地標戰，勢對紅軍防線造成一定衝擊。兩軍攻強守弱下，隨時又是一場入球騷。
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