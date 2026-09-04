西甲｜皇家蘇斯達主場悶和切爾達　VAR未介入疑似12碼

西甲周四（3日）的獨腳戲，皇家蘇斯達主場與切爾達賽和0:0，皇家蘇斯達新季仍只得1勝，不過對手切爾達就4場未贏過。

上仗主場贏愛斯賓奴，皇家蘇斯達取得新球季第1場的勝仗，但這支巴斯克球隊自今年1月以來，就未試過在聯賽取得2連勝。面對着今季未贏過的切爾達，奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）的一記禁區頂的射門，切爾達門將撲出不遠，但是衝前的日本國腳久保建英卻射高，半場皇蘇雖然佔優勢，但雙方仍是互無紀錄。

換邊後皇蘇出現一個爭議判決，在比賽最後十多分鐘，干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）禁區搶走對手腳下球後，被對手拉跌，但球證沒有判罰12碼，視像助理裁判（VAR）亦沒有介入。之後皇蘇更差點輸一個反擊，但最後兩隊還是互無紀錄，各得1分。皇蘇4輪聯賽只有1勝1和，而切爾達則4戰僅2和得2分。