國際足協指責歐洲足協「抹黑」　批旨在阻礙小國發展

歐洲足協（UEFA）上周向美國的法院，要求國際足協（FIFA）公開有關於國際足協前進企業（FFE）計劃的證據以及文件，以作為他們在瑞士提出刑事起訴的證據，不過國際足協回應法庭指歐洲足協的論點「存在根本缺陷」和「法律漏洞」。

因應恩芬天奴（Gianni Infantino）提出的FFE引起爭議，歐洲足協在希望尋求將這位國際足協會長拉下台。歐洲足協向法院指控恩芬天奴存在「刑事管理不善」和「為謀取私利而以欺詐手段操縱市場價格」。不過據英國廣播公司所看到的法庭文件中，國際足協回應稱：「歐洲足協尋求獲取證據，以支持一項並不存在的外國刑事訴訟，而且歐洲足協也承認自己無權發起有關訴訟。儘管存在這一根本性問題，歐洲足協仍請求法院授權對FFE進行全面調查。」國際足協表明，FFE「只是一個建議」，並只有在多數成員協會同意才能繼續推進。