名古屋亞運｜門票銷情低迷　香港隊對東道主比賽向球迷派發大會毛巾

愛知名古屋亞運會將在本月中開幕，不過據日本媒體指部份大型場館的門票銷情慘淡，當中以足球及棒球的銷售仍未見理想，相反一些較小型的場館，如卡巴迪等比賽就已售罄。而大會為吸引球迷入場以及炒熱氣氛，宣布會在足球及棒球賽事的會場派發毛巾，當中包括日本足球代表隊在豐田球場對香港代表的分組賽。

日本共同社報道，名古屋亞運會的成功指標之一的門票銷情，直至現在距離開幕的2個星期仍未如理想。大會組委會原本預計連同之後的亞殘運會有275萬張門票出售，組委會雖然未肯公布已賣出的門票數字，但報道指有消息人士稱，至8月下旬才賣出70萬至80萬張。官方網站就表示，在星期四（3日）為止，女排賽事部份比賽日子都已經售罄，而亞運獨有的卡巴迪、藤球，門票都同樣售罄。然而一些採用較大比賽場地的項目，如棒球、柔道、女子足球，銷情未如理想，特別是在平日舉行的日子，而且在愛知縣外，在靜岡以及岐阜的場地，也難以吸引觀眾。