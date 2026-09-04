英超｜李察利臣被踢出熱刺大軍　基艾沙遠藤航未有利物浦歐聯名單

英超的熱刺已經將隊中的巴西前鋒李察利臣（Richarlison），剔出聯賽的大軍之內，意味他最少半年時間無法代表熱刺上陣，原因是他未能在轉會窗結束前加盟愛華頓。另外利物浦的歐聯名單中，意大利翼鋒的費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）與日本國腳的遠藤航都被排除。

熱刺新領隊的迪沙比（Roberto de Zerbi）在上星期指，李察利臣向球隊要求離隊，並接近加盟愛華頓，但是最終有關交易被告吹，但李察利臣已被熱刺排除在英超的名單內，故此這位29歲的巴西國腳，目前只餘下去土耳其或沙特阿拉伯的選項，因為兩地轉會窗仍未關閉，否則留在熱刺最少有半年無法上陣。迪沙比在對紐卡素的賽後曾表示：「李寮利臣？我不知道，他說過很多次想走。」他之前曾稱難以找到代替李察利臣的前鋒，不過熱刺在轉會窗關閉前就從曼城借用了埃及前鋒的奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）。