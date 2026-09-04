美網｜施維列夫次圈又打足5盤晉級　再一次驚險過關

美國公開賽進入第2圈賽事，頭號種子的施維列夫（Alexander Zverev），又一次要打足5盤的比賽，才以盤數3:2淘汰法國的賀利斯（Quentin Halys），下一圈對智利的泰比路（Alejandro Tabilo）。至於賽事3號種子的加拿大球手艾格阿利亞斯美（Felix Auger-Aliassime）就在次圈以盤數1:3被淘汰。至於女單比賽，菲律賓的艾拉（Alexandra Eala）以盤數2:0晉級，日本的大坂直美就打足3盤贏2:1。

今年打入過2項大滿貫決賽，並取得法國公開賽冠軍，在仙拿（Jannik Sinner）缺陣下，成為賽事頭號種子的施維列夫，繼首圈要打接近5小時後，今場都打了4個半小時。面對世界排名52的賀利斯，施維列夫首盤贏局數6:4，不過之後第2盤以同樣的局數輸給對手被追平。第3盤二人打到今場第一次的決勝局，施維列夫先贏細分7:3，可是第4盤，又一次打決勝局，今次賀利斯贏細分7:3。第5盤的比賽，施維列夫把握到2次破發分，最終以局數6:3取勝，以3:2晉級第3圈。另一位種子球手的的艾格阿利亞斯美，在次圈對俄羅斯的卡查洛夫（Karen Khachanov），首盤艾格阿利亞斯美在決勝局贏細分7:5後，卻連輸3盤3:6、2:6及2:6，以盤數1:3被淘汰，成為今屆暫時出局的最高種子。