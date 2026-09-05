澳門U12足球小將不服判罰動粗腳踢裁判　即時領紅

繼多年前李健和在港澳埠際賽用足球「省」球證後，澳門球證再次成為焦點。日前一場澳門青少年聯賽U12組別賽事出現動粗事件，身穿藍色球衣的F.C. CLUB對陣白衫的少將，賽事中途F.C. CLUB 6號球員被吹罰犯規後，左腳大力踢向身穿黃衫的裁判，被即時出示紅牌驅逐出場。
球員失理智 側身踢球證
賽事於9月3日在鮑思高球場舉行。事發時，F.C. CLUB的26號球員被少將球員疑似推開並失去控球權，F.C. CLUB 6號球員隨即上前爭球，卻被裁判吹罰。他起初揚手以示不服判決，不久後失去理智，用左腳側身踢向球證，而當時皮球並不在裁判附近。出腳後影片內傳出「做得好」的聲音。
黃衫的球證立即出示紅牌，將該名6號小將逐出場。最終少將以1:0取勝，聯賽2戰2勝；而F.C. CLUB則錄得1勝2負。有網民表示應好好關注這次動粗事件：「如果是成年人比賽，他至少會被停賽幾場至幾個月，甚至面臨罰款等。但涉事球員年未滿12歲，懲處應偏向『教育』方向多於懲罰。中國澳門足球總會公告稱已即時將事件轉交紀律委員會進行深入調查，稱「在恪守「兒童保護政策」及尊重青少年身心發展的前提下，如經調查證實有關行為違反《足球競賽紀律規章》，本會將對涉事球會及球員作出相應紀律處分。」澳門足總續呼籲各參賽球會、教練團及球員以此為鑑，杜絕同類事件再次發生。