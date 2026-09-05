澳門U12足球小將不服判罰動粗腳踢裁判　即時領紅

繼多年前李健和在港澳埠際賽用足球「省」球證後，澳門球證再次成為焦點。日前一場澳門青少年聯賽U12組別賽事出現動粗事件，身穿藍色球衣的F.C. CLUB對陣白衫的少將，賽事中途F.C. CLUB 6號球員被吹罰犯規後，左腳大力踢向身穿黃衫的裁判，被即時出示紅牌驅逐出場。

球員失理智 側身踢球證

賽事於9月3日在鮑思高球場舉行。事發時，F.C. CLUB的26號球員被少將球員疑似推開並失去控球權，F.C. CLUB 6號球員隨即上前爭球，卻被裁判吹罰。他起初揚手以示不服判決，不久後失去理智，用左腳側身踢向球證，而當時皮球並不在裁判附近。出腳後影片內傳出「做得好」的聲音。