英聯盃｜英超內訌 「老虎」勢捉「黑貓」

侯城今夏升上英超虎虎生威，3戰2勝1和0失球。球隊開季以來唯一失球，是在上圈英聯盃作客英冠史篤城。球隊該使用聯賽3戰不入大軍名單的尼日利亞前鋒阿堅圖拉(Akintola)掛帥，並靠升班功臣、攻中基蘭杜維(Kieran Dowell)上半場攻入扳平球；最終互射12碼「5射全中」驚險過關，總算突破該隊在是項賽事近年高位。「老虎」今屆難得升上英超，料重心放在英超保命。

黑貓料留力戰多線

新特蘭是上屆英超最強升班馬，聯賽排第7，得以取得近53年以來首張歐戰入場券；連同今場英聯盃主場對侯城，之後續在地頭光明球場，先後在英超鬥衛冕阿仙奴，以及下周中歐霸大聯賽迎擊荷甲阿爾克馬爾。預期「黑貓」主帥利比斯今使將遺後備出戰，以留力未來兩場更重要大戰。新季聯賽3戰勝和負各1的新特蘭，以往亦似乎不重視英聯盃，連續三屆在第一圈出局後，上屆以英超身份初戰第二圈，即主場12碼被英甲哈特斯菲爾德淘汰；今場就算讓近期從法甲加盟的快馬馬歷克科芬拿(Fofana)，夥拍後備箭頭威爾遜伊斯多(Isidor)先合力攻堅，但老將中場格列沙加(Xhaka)等一眾主力料先作後備。今場寧博侯城乘英超勁勢，成功過關。