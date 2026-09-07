沙特聯｜重金簽英超3鋒將 希拉爾誓炒尼奧姆SC

新舊英超鋒將對決！油元無限的沙特班霸希拉爾，今屆決心巨大，先後簽入3位當打英超前鋒，陣容豪華令人眩目；周一深夜迎戰由前英超射手孭重飛的尼奧姆SC，將繼續以超強鋒力，務求痛擊聯賽內所有對手，有力大捷！(球賽編號：FB4651，9月8日02:00開賽)

由意大利名帥施蒙尼恩沙基領軍的希拉爾，上屆在兩大賽事失手，沙特職不敵由C朗領軍的艾納斯，連續兩屆僅得亞軍；在亞冠精英盃更在16強互射12碼受挫卡塔爾班霸艾薩德出局，當然心有不甘。

球隊今夏陣容大執位，放走世界足球先生賓施馬(Benzema)、翼鋒馬爾甘(Malcom)及馬高斯李安納度(Marcos Leonardo)，而翼衛祖奧簡些路(Joao Cancelo)亦回歸巴塞隆拿；但球會花費接近2億歐元(約18.2億港元)，先後簽入3位英超好手，包括韋斯咸翼鋒森馬維里(Summerville)、阿士東維拉箭頭奧尼屈堅斯(Watkins)及阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利(Martinelli)，均為今夏世盃現役國腳，油元魅力驚人。