沙特聯｜重金簽英超3鋒將 希拉爾誓炒尼奧姆SC

新舊英超鋒將對決！油元無限的沙特班霸希拉爾，今屆決心巨大，先後簽入3位當打英超前鋒，陣容豪華令人眩目；周一深夜迎戰由前英超射手孭重飛的尼奧姆SC，將繼續以超強鋒力，務求痛擊聯賽內所有對手，有力大捷！(球賽編號：FB4651，9月8日02:00開賽)
由意大利名帥施蒙尼恩沙基領軍的希拉爾，上屆在兩大賽事失手，沙特職不敵由C朗領軍的艾納斯，連續兩屆僅得亞軍；在亞冠精英盃更在16強互射12碼受挫卡塔爾班霸艾薩德出局，當然心有不甘。
球隊今夏陣容大執位，放走世界足球先生賓施馬(Benzema)、翼鋒馬爾甘(Malcom)及馬高斯李安納度(Marcos Leonardo)，而翼衛祖奧簡些路(Joao Cancelo)亦回歸巴塞隆拿；但球會花費接近2億歐元(約18.2億港元)，先後簽入3位英超好手，包括韋斯咸翼鋒森馬維里(Summerville)、阿士東維拉箭頭奧尼屈堅斯(Watkins)及阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利(Martinelli)，均為今夏世盃現役國腳，油元魅力驚人。
新三叉戟配舊猛將
新三叉戟配合中場舊將魯賓尼維斯(Neves)、米連高域沙域(Savic)，鋼門邦奴(Bono)等，開季聯賽5連勝，入17球失3球；其中榮登沙特職轉會費第3高加盟的巴西快馬加比爾馬天尼利，今場有機會升正，在主場首度出場。球隊誓大炒對手，續在聯賽放領，為月中展開的亞冠精英盃大聯賽造勢。
對手尼奧姆SC上屆升班排中上游，表現收貨。球隊最佳收購，非前阿仙奴前鋒、35歲的法國射手拿卡錫迪(Lacazette)莫屬。此子上季由里昂過檔，全季聯賽攻入11球，延續多產射手本色。球隊新季聯賽5戰3勝2負，此子已交出3入球1助攻；另一由卡赫利過檔的希臘前鋒馬蘇亞斯(Masouras)尚未開齋，拿卡錫迪要單天保至尊之餘，球隊守將級數一般，今仗遇上希拉爾，只怕重演上屆聯賽被雙殺的困局。
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