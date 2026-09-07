中國羽毛球大師賽「香港打吡」 吳英倫挫李卓耀奪冠

在深圳舉行的中國羽毛球大師賽男單決賽上演「香港打吡」，世界排名第32、22歲的吳英倫直落兩局擊敗師兄、世界排名第25李卓耀，首次闖入超級750賽決賽，就贏得冠軍。這也是香港男單首次在750級別賽事中包攬冠亞軍，創下歷史。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交專頁表示超級開心，期待港隊在亞運再創佳績。

今次是世界羽聯巡迴賽以來，首次由本港男單選手會師決賽。吳英倫第一局由頭帶到尾，大比數先贏21:9。去到第二局，吳英倫一度大比數領先，雖然李卓耀曾經追至落後1分，但始終無法反超前，最終吳英倫再贏一局21:16，直落兩局取勝。

吳英倫除了是繼去年超級300印度國際賽後，收獲生涯第二個巡迴賽錦標，他亦首戰超級750賽事即封王。吳英倫在賽後承認自己是本屆「黑馬」，「我是第一次參與750賽事，是抱着學習、拿經驗的想法來的，沒有想到可以一路贏過來，很開心！」李卓耀表示，兩人每天一起訓練，已經是很熟悉彼此的打法和球路了，但這次決賽感受到吳英倫自信多了很多，「沒有拿到冠軍肯定有一點失落，但是整體還是很開心的。我們證明了香港羽毛球隊可以拿到好成績，給我們香港隊很大的信心。」