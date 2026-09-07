羽毛球｜中國大師賽男單上演「香港打吡」　吳英倫挫李卓耀奪冠

在深圳舉行的中國羽毛球大師賽男單決賽上演「香港打吡」，世界排名第32、22歲的吳英倫直落兩局擊敗師兄、世界排名第25李卓耀，首次闖入超級750賽決賽，就贏得冠軍。(新華社)

在深圳舉行的中國羽毛球大師賽男單決賽上演「香港打吡」，世界排名第32、22歲的吳英倫直落兩局擊敗師兄、世界排名第25李卓耀，首次闖入超級750賽決賽，就贏得冠軍。這也是香港男單首次在750級別賽事中包攬冠亞軍，創下歷史。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交專頁表示超級開心，期待港隊在亞運再創佳績。

今次是世界羽聯巡迴賽以來，首次由本港男單球手會師決賽。吳英倫第1局由頭帶到尾，大比數先贏21:9。去到第2局，吳英倫一度大比數領先，雖然李卓耀曾經追至落後1分，但始終無法反超前，最終吳英倫再贏一局21:16，直落兩局取勝。