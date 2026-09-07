英超｜阿仙奴反勝車路士　曼聯遭愛華頓迫和

爭取衞冕的阿仙奴主場差點就失分，球隊面對今季大手增援的車路士，在開賽2分鐘失守下，憑夏維斯（Kai Havertz）及馬田奧迪加特（Martin Odegaard）的入球，以2:1反勝。至於曼聯就再度失分，球隊在完場前被主場的愛華頓迫和2:2，聯賽目前排11。 轉會窗前未能完成前鋒前補完的兵工廠，主場僅2分鐘就被摩根羅渣士（Morgan Rogers）把握一次罰球機會，阿仙奴球員禁區頂久久未能解圍，羅渣士在禁區內抽入領先，這也是阿仙奴今季3場聯賽首個失球。然而在對上18場都未能力保不失的防守，在12分鐘就失守，卡拉費奧利（Riccardo Calafiori）門前混戰中為阿仙奴將球放到入網，但視像助理裁判（VAR）指越位在先，入球無效。但兵工廠一波又一波攻勢，在25分鐘還是追平，夏維斯禁區頂射近柱，收死門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），半場兩隊踢平1:1。

換邊僅5分鐘，阿仙奴又有入球機會，謝索利斯（Christos Tzolis）左路推進，橫傳入禁區由隊長的奧迪加特把握機會射入，在50分鐘令兵工廠反先。車路士之後換入的艾斯迪華奧（Estevao Willian）有追平的機會，但大衛拉耶（David Raya）還是為兵工廠保住勝果，以2:1擊敗車路士。 阿迪達：我們有能力更上一層樓 阿仙奴領隊的阿迪達（Mikel Arteta）賽後表示：「我認為這表明我們有能力在上季的基礎上更上一層樓。這取決於我們如何保持以及延續這種渴望和謙遜，每日努力提升自己和球隊的水平。我們還有很多需要進步的地方，還有很多潛力可以挖掘，這也是球隊的雄心壯志。我認為這是一場精彩的比賽。由始至終，我都享受每1分鐘。雖然開局有些艱難，但我很享受，因為球隊的反應非常出色。那種信念、那種決心，以及我希望始終保持的質素，真是太好。我認為這是一場精彩的比賽，對觀眾來說也是如此。我認為我們值得這場勝利，對此我當然非常高興。」

阿仙奴對車路士精華

沙比阿朗素：我們需要減少失球 至於車路士的沙比阿朗素（Xabi Alonso）指：「我的首要任務是要贏波。通常來說，少失球就能贏。這是我們需要改進的地方。我們需要更嚴密、更有效率、更平衡，但這需要時間。我們想在這裡爭勝，想贏。我們知道我們離勝利並不遙遠，但比賽最終還是朝着他們的方向發展。我們本可以2:1領先，但誰也說不准會發生甚麼事。結果就是結果，我無法否認。但我們必須接受，而不是高興。這很傷心，當然也很失望。這是我們的首場失利。我希望以最佳狀態去爭取勝利。今天我們不想從第1分鐘就龜縮防守。我們想積極主動，在逼搶中扮演主導角色。我們做了很多正確的事情。我們需要做得更好，從中吸取教訓。當你在頂級聯賽踢波，我們希望在比賽的各個階段都高效發揮。但這就是我們目前的水平。這是車路士新階段的第3或第4場比賽。」

同日另一場的聯賽，上仗終於贏波的曼聯作客去到愛華頓。麥比奧莫（Bryan Mbeumo）換邊後就為曼聯領先，不過拖肥糖的前鋒泰列基佐治（Tyrique George）在83分鐘為球隊追平。雖然班捷文施斯高（Benjamin Sesko）在88分鐘為紅魔再度領先，不過美蘭尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）補時為愛華頓追平，最終以2:2打成平手。愛華頓和波以1勝2和排第8，而曼聯就以1勝1和1負排聯賽第11。

愛華頓對曼聯精華