GT上海站｜英國車手被困起火戰車 荷蘭車手棄賽救出 車隊斥救援不力（有片）

「CHINA GT中國超級跑車錦標賽」上海站在9月5日發生嚴重撞車起火意外，一輛賽車被撞後瞬間陷入火海，英國籍車手Ollie Millroy獲救，但救出他的並非救援人員，而是另一車隊車手Loek Hartog。 Hartog冒險由車內拖出Millroy IG留言稱「不用感謝我」 據《澎湃新聞》報道，事故發生上海站正賽第7圈。當時37號與33號賽車纏鬥並衝出賽道，隨後撞上91號賽車側身的油箱位置，由Ollie Millroy駕駛的91號賽車遭撞後迅速起火。危急時刻，79號荷蘭籍車手Loek Hartog經過現場後，毅然放棄比賽，落車拿起滅火筒控制火勢，更徒手拆除損毀車體部件，冒著遭火焰波及的風險，將受困車內的Ollie Millroy由火海中救出，整個過程僅49秒。

Ollie Millroy事後表示，自己仍然能夠生存，完全歸功於Rutronik Racing車手Loek Hartog。他指出，當時視線範圍內沒有看到消防或救援人員，Loek Hartog卻「毫不猶豫」停下賽車，冒著生命危險將他救出。Hartog則在IG留言，稱「你完全不需要感謝我。我希望生活在一個這樣的事情不被視為勇敢、而是每個人本能反應的世界裡。很慶幸能在對的時間、出現在對的地點。祝你早日康復，我們會保持密切聯繫。」 意外令Ollie Millroy5條肋骨、鎖骨及手指骨折，以及肺部挫傷。據了解，他仍需接受數次手術，術後至少休養數周，待身體狀況許可後才能坐飛機。

救援人員驚火放下滅火筒 救護車15分鐘才抵達 事故發生後，Ollie Millroy所屬的FIST AUTO車隊發表聲明，嚴厲批評賽事現場的應急處置及安全救援安排，認為救援反應存在明顯漏洞，並指賽車撞擊後迅速起火，現場情況極為危險，相關安全保障「險些釀成慘劇」。 車隊質疑指賽會工作人員未充分確認現場狀況下，誤報車手已自行離開賽車，與實際情況相反。FIST AUTO向Loek Hartog表達最高敬意，並宣布退出後續所有CHINA GT賽事。 另一名涉事車手、610 Racing車隊33號車手楊百杰也在賽後透露現場情況。他表示，33號賽車距離91號車輛非常近，當時曾看到救援人員因害怕而放下滅火筒，救護車則在事故發生約15分鐘後才抵達。