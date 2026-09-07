美網｜艾卡拉斯贏湯米保羅入八強　莎巴蘭卡第4圈晉級

傷癒復出的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在美國公開賽打入八強。這位前世界第1球手，在復出後僅第4場，就擊敗美國的湯米保羅（Tommy Paul），爭取個人第8個大滿貫冠軍。而女單頭號種子的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）就擊敗東道主的<泰勒唐辛（Taylor Townsend）。

艾卡拉斯之前受傷休息逾4個月，錯過今年的法國公開賽及溫布頓網球賽，復出的首個賽事就已經是美網。在第4圈艾卡拉斯遇上賽事20號種子，在首圈贏了黃澤林的湯米保羅。艾卡拉斯首盤先贏局數6:4，接下兩盤再贏6:3及6:4，以盤數3:0過關，下一圈對另一位美國球手的舒爾頓（Ben Shelton）。艾卡拉斯賽後被問到是否己回復十足，他表示：「我想是的。除了2021年（首次參加美網）那一年之外，我每年都打入八強。這足以說明這裡對我來說有多麼特別，也說明我每次來到這裡都能發揮出最佳水平。我只是盡力享受在球場上的時光，至於我之前缺席了4個半月，那又有甚麼關係呢？每次來到這裡，我都會全力以赴。」