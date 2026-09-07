F1｜安東尼利意大利站逆境奪冠　從19位起步創歷史

一級方程式（F1）賽車，平治車隊的安東尼利（Kimi Antonelli），創下史上排位第2遠位置奪冠的紀錄。他從第19位起步贏得意大利站的冠軍，而生涯首次頭位起步的加斯利（Pierre Gasly）最終只以第7完成。
因應賽車的引擎使用了規定外的零件數量，安東尼利在今站要在第19位起步，只有阿邦（Alexander Albon）以及要在維修站起步的阿朗素（Fernando Alonso）及羅臣（Liam Lawson）在他後面。而頭位意外由阿爾派車隊的加斯利獲得，這是他191次F1分站比賽以來首次頭位，令他成為史上第2多參賽次數才獲得首次頭位的車手，他排位賽力壓平治的羅素（George Russell）。
然而加斯利未能保住領先，他第2個圈就被羅素超過，比賽由平治領先。之後第3圈有陸克萊（Charles Leclerc）撞欄，比賽一度出示紅旗，並在半小時修復護欄後重新開始，而由第19位開始的安東尼利，此時已升至第7。之後安東尼利在16個圈後已追上隊友的羅素。史杜爾（Lance Stroll）在26圈故障，賽會出動虛擬安全車，而安東尼利此時進入維修站換新胎，羅素則繼續留在跑道上，這促成了之後安東尼利的反超，最終安東尼利贏得意大利站的冠軍，紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）今站以第3名上頒獎台。在完成意大利站後，安東尼利在車手榜以267分領先，與隊友羅素拉開66分距離，而咸美頓（Lewis Hamilton）少76分排第3，第4的占諾里斯（Lando Norris）得171分。