F1｜安東尼利意大利站逆境奪冠　從19位起步創歷史

一級方程式（F1）賽車，平治車隊的安東尼利（Kimi Antonelli），創下史上排位第2遠位置奪冠的紀錄。他從第19位起步贏得意大利站的冠軍，而生涯首次頭位起步的加斯利（Pierre Gasly）最終只以第7完成。

因應賽車的引擎使用了規定外的零件數量，安東尼利在今站要在第19位起步，只有阿邦（Alexander Albon）以及要在維修站起步的阿朗素（Fernando Alonso）及羅臣（Liam Lawson）在他後面。而頭位意外由阿爾派車隊的加斯利獲得，這是他191次F1分站比賽以來首次頭位，令他成為史上第2多參賽次數才獲得首次頭位的車手，他排位賽力壓平治的羅素（George Russell）。