歐聯｜曼城人強馬壯 穩勝波圖

英超開季3戰全勝的「藍月」曼城，周二深夜在歐聯作客葡超長勝軍波圖。藍月近年歐戰作客敗仗不少，但今場遇上欠缺歐戰領軍經驗的少帥，加上主力中堅停賽的波圖，客勝仍可支持。(球賽編號：FB4673，9月9日03:00開賽，Now643台直播)

曼城上仗聯賽主場靠夏蘭特頭槌破網，以1比0打敗高雲地利，中場尼高奧萊利熱身時受傷，由新加盟的阿根廷中場安素費南迪斯取代。球隊全場表現平平，但總算保持開季3戰全勝；而另一從法甲里爾簽下的摩洛哥新星保亞迪亦有後備落場，兵源鼎盛。

波圖難破恐英症

球隊計近9場歐戰作客只得2勝1和6負，但波圖一向患有「恐英症」；後者計近16次跟英超球隊交手，只得2勝4和10負。再者，波圖開季葡超5連勝但未遇過強手，主力中堅之一碧拿歷克今場停賽，另一前阿仙奴中堅積及基奧柯，要應付夏蘭特進襲並不容易。