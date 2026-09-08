歐聯｜大聯賽首輪重頭戲 皇馬主場誓剿國米

上仗西甲被破身的「銀河艦隊」皇家馬德里，周二深夜在歐聯大聯賽揭幕日，迎戰意甲勁旅國際米蘭，當然傾力求響頭炮，並一吐上仗敗仗烏氣。兩軍歐戰交手，皇馬向來格食格，有望在班拿貝延續霸氣，主勝可捧。(球賽編號：FB4672，9月9日03:00開賽，Now638台直播)

再次接掌皇馬的「寸王」摩連奴，為這支15屆歐聯(前身歐冠盃)盟主，準備新季歐聯大聯賽來臨前，遭遇打擊；上仗西甲在全場圍攻對手下，包括王牌射手基利安麥巴比失機頻頻，完場前更主射12碼被撲出，最終0比1敗走貝迪斯，聯賽開季3連勝斷纜，被4戰全勝的宿敵巴塞隆拿拋開3分。

摩連奴捷禾 師徒對決

摩連奴曾帶領波圖及國際米蘭贏歐聯，現時為國米教練的捷禾，當年亦是摩帥麾下的一員；但摩連奴當年首度執教皇馬，只曾主要贏過1次西甲冠軍，今屆歐聯決賽將於明夏在班拿貝上演，皇馬上下必高度重視。