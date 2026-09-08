歐聯｜大聯賽首輪重頭戲 皇馬主場誓剿國米

上仗西甲被破身的「銀河艦隊」皇家馬德里，周二深夜在歐聯大聯賽揭幕日，迎戰意甲勁旅國際米蘭，當然傾力求響頭炮，並一吐上仗敗仗烏氣。兩軍歐戰交手，皇馬向來格食格，有望在班拿貝延續霸氣，主勝可捧。(球賽編號：FB4672，9月9日03:00開賽，Now638台直播)
再次接掌皇馬的「寸王」摩連奴，為這支15屆歐聯(前身歐冠盃)盟主，準備新季歐聯大聯賽來臨前，遭遇打擊；上仗西甲在全場圍攻對手下，包括王牌射手基利安麥巴比失機頻頻，完場前更主射12碼被撲出，最終0比1敗走貝迪斯，聯賽開季3連勝斷纜，被4戰全勝的宿敵巴塞隆拿拋開3分。
摩連奴捷禾 師徒對決
摩連奴曾帶領波圖及國際米蘭贏歐聯，現時為國米教練的捷禾，當年亦是摩帥麾下的一員；但摩連奴當年首度執教皇馬，只曾主要贏過1次西甲冠軍，今屆歐聯決賽將於明夏在班拿貝上演，皇馬上下必高度重視。
皇馬3中場停賽
球隊就算今場有貝拿度施華、艾達古拿及卡馬雲加3位中場停賽，仍有包括貴價新兵恩迪奧文迪、巴謙戴亞斯等好手頂上；只要兩大鋒將雲尼斯奧祖利亞及基利安麥巴比重拾射門鞋，要在主場連續5次於歐聯打敗國米，不是難事。
前屆歐聯亞軍國米，開季在意甲取得3連勝，但上仗主場落後2球下，僅憑拿達路馬天尼斯補時絕殺對手，3比2贏波，抹一把汗。球隊計對上6場歐聯錄得1勝5負，包括上屆在淘汰圈附加賽被波杜基林特雙殺；今夏從英超引入不少中後場球員，但以前曼城中堅艾簡治為首的3人防線未太穩陣，遇上皇馬兩大頂級尖刀，加上攻中祖迪比寧咸後上攻門，作客難守。
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