美網｜鄭欽文挫施維雅迪入八強　施維列夫直落3盤晉級

美國網球公開賽進入後半段，在女單的16強，中國球手鄭欽文以盤數2:0擊敗2022年的冠軍施維雅迪（Iga Swiatek），她下一圈要對2號種子拉芭堅娜（Elena Rybakina）。而男單頭號種子的施維列夫（Alexander Zverev），在經歷頭兩圈打足5盤後，在近2場都能直落3盤晉級。

上一輪在落後5局下反勝美國的姬絲（Madison Keys），鄭欽文16強遇更強的對手施維雅迪。鄭欽文第1盤同樣面對落後5局的困境，但卻又一次連贏7局反勝，以局數7:5先取一盤。第2盤比賽，鄭欽文在最後3局打破施維雅迪2個發球局，再贏局數6:3，以盤數2:0晉級八強。鄭欽文賽後表示：「我打的比賽越多，在場上的節奏就越好。有人問我累不累，但我到的時候一點也不覺得累。我感覺狀態特別好，很期待這場比賽，希望能在這裡發揮出更好的水平，好好享受這座非常好的球場。」世界排名跌至121的鄭欽文，在今屆賽事要從外圍賽打起，因此她已連贏7場比賽，同時她即使八強止步，世界排名有機會重回接近前50。