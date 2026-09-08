麥巴比為唔防守辯護　信心爭奪金球獎

歐聯的聯賽階段賽事將展開，皇家馬德里將會對國際米蘭。在皇馬的賽前記者會，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）被問到自己的防守參與不足問題，同時亦被問及對今年的金球獎想法。
在上周末的聯賽，皇馬以0:1不敵貝迪斯，麥巴比射失12碼，他與雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）再次成為球迷的批評對像，尤其二人在防守參與度不足，麥巴比在周一（7日）表示：「就只有我和雲尼斯奧斯嗎？當然我們可以去進步，這完全正常。不過我可以裝傻，然後說我的入球比你剛才提到的兩個球員（奧士文尼迪比利，Ousmane Dembele與拉芬夏比洛尼，Raphinha）都多，然後說他們應入更多波，像我一樣。不過我想聰明一點，然後說，當然我需要進步，即使我做到其他人做不到的事。不過我不想這樣去比較，這是永無止境的爭論。每個人在皇馬都有進步空間，減少對手的機會。」
至於被問到對金球獎的機會，麥巴比指：「當你為皇馬效力，這是世上最好的球會，你就會與這些獎項連上。當人們在街上見到我，很多人就與我談論這獎。我在今年夏天最重要的錦標中，創造了很多歷史，不過這仍有漫長的路要走。」他指，他永遠都覺得自己是世界上最好的球員，但他指「這些事很個人」，他指：「每個人都有自己的意見，有些人會這樣想，有些人不是。不是所有人都覺得是我，今年會是一個好的時機去贏得金球獎，但投票的是記者，由他們去選擇。」
麥巴比：皇馬更衣室氣氛一直好好
被問及在去季沙比阿朗素（Xabi Alonso）以及艾比路亞（Alvaro Arbeloa）時的更衣室氣氛，與摩連奴（Jose Mourinho）有沒有改善，麥巴比指：「這很難去答那些『有人說甚麼』的問題。誰說的？任何人都可以說些話，我也可以說些，關於你呢，這不代表就是事實。不過摩連奴，他是個知道怎麼去贏的人，怎樣去鼓勵他身邊的人。更衣室改善代表甚麼？這與去年都是一樣，只是換了不同教練，我認為這裡氣氛一直都很好。」