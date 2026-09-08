麥巴比為唔防守辯護　信心爭奪金球獎

歐聯的聯賽階段賽事將展開，皇家馬德里將會對國際米蘭。在皇馬的賽前記者會，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）被問到自己的防守參與不足問題，同時亦被問及對今年的金球獎想法。

在上周末的聯賽，皇馬以0:1不敵貝迪斯，麥巴比射失12碼，他與雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）再次成為球迷的批評對像，尤其二人在防守參與度不足，麥巴比在周一（7日）表示：「就只有我和雲尼斯奧斯嗎？當然我們可以去進步，這完全正常。不過我可以裝傻，然後說我的入球比你剛才提到的兩個球員（奧士文尼迪比利，Ousmane Dembele與拉芬夏比洛尼，Raphinha）都多，然後說他們應入更多波，像我一樣。不過我想聰明一點，然後說，當然我需要進步，即使我做到其他人做不到的事。不過我不想這樣去比較，這是永無止境的爭論。每個人在皇馬都有進步空間，減少對手的機會。」