名古屋亞運｜開幕禮加推數千張入場券　至今賽事門票僅六成售出

名古屋亞運的首個比賽將在周四（10日）就展開，而開幕禮的門票在確定了內容後，在今日（8日）起加推數千張入場門票。不過截至周一為止，賽事僅賣出逾6成的門票，包括閉幕禮在內的門票仍然未賣出。

名古屋亞運在下星期六（19日）舉行開幕禮，不過最早的男子籃球項目就會在星期四開始進行。根據日本媒體報道，截至星期一為止，31個比賽項目中，已有超過60%的門票售出，當中乒乓球以及排球賽事最吸引。然而愛知縣知事，賽事組委會會長的大村秀章就表示，包括足球及棒球的門票仍有很多未出售，呼籲球迷購票。報道指，包括閉幕禮，還有在非愛知縣舉行，包括岐阜及靜岡縣的比賽，還有大型場館，如棒球及足球，門票的銷情仍然低迷。大村知事表示：「希望盡可能多人能來到現場，欣賞這些精彩激烈的比賽。」而在開幕禮內容確定後，今日會加推數千張開幕禮門票。