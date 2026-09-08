名古屋亞運｜開幕禮加推數千張入場券　至今賽事門票僅六成售出

名古屋亞運的首個比賽將在周四（10日）就展開，而開幕禮的門票在確定了內容後，在今日（8日）起加推數千張入場門票。不過截至周一為止，賽事僅賣出逾6成的門票，包括閉幕禮在內的門票仍然未賣出。
名古屋亞運在下星期六（19日）舉行開幕禮，不過最早的男子籃球項目就會在星期四開始進行。根據日本媒體報道，截至星期一為止，31個比賽項目中，已有超過60%的門票售出，當中乒乓球以及排球賽事最吸引。然而愛知縣知事，賽事組委會會長的大村秀章就表示，包括足球及棒球的門票仍有很多未出售，呼籲球迷購票。報道指，包括閉幕禮，還有在非愛知縣舉行，包括岐阜及靜岡縣的比賽，還有大型場館，如棒球及足球，門票的銷情仍然低迷。大村知事表示：「希望盡可能多人能來到現場，欣賞這些精彩激烈的比賽。」而在開幕禮內容確定後，今日會加推數千張開幕禮門票。
另外，北韓的部份代表團，包括足球及體操等約60人已經北京，並準備前往日本參賽，今屆賽事北韓派出約100人參與14個項目，其中女足首場分組賽在大阪對孟加拉。至於日本媒體報道，因應中日關係影響，今屆舉行的電子競技項目，多項比賽，包括《英雄聯盟》、《鐵拳》、《拳皇》、《街頭霸王》及《寶可夢大集結》的項目。其中後面的4個項目是因為遊戲由日本企業持有的版權，而《英雄聯盟》中國隊在上屆2022年的亞運曾獲得銅牌。