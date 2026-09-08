名古屋亞運｜香港電競派出51人劍指金牌　商場直播賽事吸人流

名古屋亞運9月19日舉行，電子競技連續第二屆成為正式比賽項目，而一眾港將亦將出戰10個項目。中國香港電競總會今日（8日）於中國香港電競代表隊啟航禮表示，香港今年取得10項正賽資格，入圍項目數量高居全亞洲之冠；而港隊將有51人出征名古屋，有運動員劍指金牌。

名古屋亞運下周六至10月4日在日本愛知縣名古屋市舉行，今年香港取得10項正賽資格，包括MOBA（戰術競技）、格鬥與競技武術、大逃殺與動作生存等遊戲類型。 至於參戰的港隊陣容同樣不容小覷，今年51人的隊伍中有43名運動員，其中包括在《英雄聯盟》三度出戰、世界賽第5名、全球第11位、達成國際賽1,000次助攻的凌啟榮；在《寶可夢大集結》成為上屆亞軍銀牌得主陳卓傑，以及參戰《魔法氣泡》項目，首位參戰個人項目的女運動員余穎廉。 港隊劍指金牌

是次代表香港出戰《寶可夢大集結》的隊伍共有7人，其中便包括擔任隊長的盧建成，以及陳卓傑、陳子軒。盧建成表示，本次參賽目標鎖定前三名，全力力爭金牌；為此選手們每日由下午至晚間11點於各地培訓中心密集練習、不斷精進。盧建成續指，對於能代表香港參賽感到十分榮幸，「尤其我喺香港出世，試過參加香港籃球隊但失敗，一直以嚟都想能為這個地方出一份力」。 成員陳卓傑和陳子軒均為第二次代表香港出戰亞運，其中陳卓傑於上屆《夢三國2》中奪得銀牌；他指出，轉換遊戲需時適應，但幸有隊長協助，現已信心十足。至於陳子軒亦表示，隊內有具備豐富經驗的選手分享寶貴的比賽經驗，幫助大家少走許多彎路。

周啟康盼各界投放更多資源予電競產業 中國香港電競總會主席周啟康表示，目前運動員整體狀態良好，且有許多年輕或不同項目的運動員正在內地進行集訓，以最佳狀態迎戰；內地擁有職業聯賽及豐富的隊伍資源，能為港隊提供高水平的實戰練習機會。 他又指，在「精英運動員計劃」的資助下，港隊近年的恆常練習資源確實增加，出國交流、集訓和參賽的機會也隨之增多。不過，他亦希望社會各界未來投放更多資源在人才培訓、本地賽事和場地；特別是在場地設施以及舉辦本地賽事方面，若能多舉辦本地賽事，還能吸引更多外國選手來港參賽，提升本地競技水平。