英超｜曼聯以眾凌寡負曼城 夏蘭特近門奠勝

英超勁旅曼聯在曼徹斯特打吡主場對曼城，雖然23分鐘就因菲爾科頓（Phil Foden）紅牌而大半場以眾凌寡，但最終16次射門無功而還，被夏蘭特（Erling Haaland）射入全場唯一入球見負，曼城則繼社區盾慘負予阿仙奴後4連勝，令新帥馬利斯卡取得好開始。

曼聯主帥卡域克續排出4-2-3-1陣式，多古（Patrick Dorgu）取代受傷的梳爾（Luke Shaw）司職左閘，前線續由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）、拉舒福特及麥比奧莫（Mbeumo）與般奴費南迪斯破敵。作客的曼城方面，除翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku）外接近「夫添」出擊。新加盟的兩名中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）及安素費南迪斯皆擔起重任，而卓基（Rayan Cherki）及菲爾科頓（Phil Foden）兩名進攻中場將輔助夏蘭特（Erling Haaland）。