英超｜曼聯以眾凌寡負曼城 夏蘭特近門奠勝

英超勁旅曼聯在曼徹斯特打吡主場對曼城，雖然23分鐘就因菲爾科頓（Phil Foden）紅牌而大半場以眾凌寡，但最終16次射門無功而還，被夏蘭特（Erling Haaland）射入全場唯一入球見負，曼城則繼社區盾慘負予阿仙奴後4連勝，令新帥馬利斯卡取得好開始。
曼聯主帥卡域克續排出4-2-3-1陣式，多古（Patrick Dorgu）取代受傷的梳爾（Luke Shaw）司職左閘，前線續由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）、拉舒福特及麥比奧莫（Mbeumo）與般奴費南迪斯破敵。作客的曼城方面，除翼鋒謝利美杜古（Jeremy Doku）外接近「夫添」出擊。新加盟的兩名中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）及安素費南迪斯皆擔起重任，而卓基（Rayan Cherki）及菲爾科頓（Phil Foden）兩名進攻中場將輔助夏蘭特（Erling Haaland）。
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菲爾科頓踢般奴直紅
早段曼聯佔較高控球率，至23分鐘菲爾科頓與曼聯般奴費南迪斯埋身後倒地，不必要地舉腳踢中般奴身體，奧利華因「粗暴行為」向科頓出示紅牌，令科頓成為2006年哥拉迪後，首名在英超曼徹斯特打吡領紅的曼城球員。雖然曼聯多踢一人，但入肉攻勢未算壓倒性，至完半場前拉舒福特離門廿多碼罰球直射，卻省中門柱彈出，令這場曼徹斯特打吡半場互交白卷。
下半場曼聯繼續強攻，明奈在51分鐘禁區頂遠射中柱彈中當拿隆馬不入，今場第二度中柱。至60分鐘曼城把握曼聯防線大意，由後備上陣的伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）策動攻勢，加華度爾（Josko Gvardiol）傳中省中多古，伏兵遠柱的夏蘭特（Erling Haaland）近門射入，VAR後認為安素費南迪斯沒有觸球，入球成立。連同今場，夏蘭特8次英超鬥曼聯，個人獨取9球及3次助攻，當中包括一次帽子戲法。曼城領先後氣勢好轉，更有安素費南迪斯遠射中柱。
曼城英超4戰全勝
最終16次起腳的曼聯在當拿隆馬救出麥比奧莫近射後未能追平，主場負0︰1。賽後「紅魔鬼」英超4戰4分暫列13位。而曼城4戰全勝得12分，僅以得失球不及阿仙奴居次。