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體育
出版：2026-Sep-14 02:34
更新：2026-Sep-14 11:00

英超｜曼聯卡域克不明白入球為何有效　球證組織承認決定有失誤（更新）

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英超｜曼聯教練卡域克不解球證判入球有效 馬天尼斯︰帶著不公義回家

英超｜曼聯教練卡域克不解球證判入球有效 馬天尼斯︰帶著不公義回家

【更新】英超球證組織職業球證協會（Pro Ref）承認視像助理裁判（VAR）決定有錯，並向曼聯方面致歉。在協會的聲明指出：「這確定安素費南迪斯沒有接觸到皮球，因此任何越位的說法都是主觀的。然而在事件中，VAR沒有發現到那個位置可能有影響，並建議場中去審視。今日傍晚我們已與曼聯方面取得聯繫，承認我們認為這是一個判斷失誤。我們將對此事進行調查。」

曼聯在打吡戰因夏蘭特具爭議的入球，大部份時間多踢一人下主場以0:1負曼城，開季4戰只得4分。曼聯主帥卡域克（Michael Carrick）稱不理解球證對越位定義的解讀，認為安素費南迪斯（Enzo Fernandez）嘗試頂波就已經足以判越位。而曼聯後衛利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）更直言「我們只能帶著不公義回家」。

入球在60分鐘出現，當時加華度爾（Josko Gvardiol）傳中省中柏德列多古（Patrick Dorgu），門前的曼城中場安素費南迪斯位於越位位置，嘗試頂球不果，最後遠柱的夏蘭特射入。英超聲明事後解釋︰「VAR查證夏蘭特（Erling Haaland）沒有越位，而且處於越位位置的安素費南迪斯沒有觸球，因此改判入球有效。」

英超賽會指曼聯左閘多古的腳夏蘭特更貼近底線 英超賽會指安素費南迪斯處越位位置，但沒有觸球 英超賽會指夏蘭特入球前沒有越位 曼聯主場以0︰1負少踢一人的曼城（路透） 曼聯主場以0︰1負少踢一人的曼城（路透） 曼聯主場以0︰1負少踢一人的曼城（路透） 曼城以寡敵眾仍作客以1︰0擊敗曼聯，當拿隆馬完場前救出麥比奧莫近射非常關鍵（AP） 曼城以寡敵眾仍作客以1︰0擊敗曼聯，當拿隆馬完場前救出麥比奧莫近射非常關鍵（路透） 曼城以寡敵眾仍作客以1︰0擊敗曼聯（AP） 曼城以寡敵眾仍作客以1︰0擊敗曼聯（路透） 曼城以寡敵眾仍作客以1︰0擊敗曼聯（路透） 曼聯主場以0︰1負少踢一人的曼城（路透） 曼聯主場以0︰1負少踢一人的曼城（路透） 曼聯主場以0︰1負少踢一人的曼城（路透） 曼聯主帥卡域克認真球證錯解球例（AP）

曼聯主帥卡域克認為夏蘭特的入球有問題，稱無法理解︰「現在比賽有大量設備來協助裁判——這麼多個螢幕、這麼多個工作人員。如果這（判入球有效）是球證對足球比賽的解讀，那才更讓人擔憂。如果我們的防守球員就在他（安素費南迪斯）身邊、距離皮球只有一英吋，而這被定義為『沒有干擾球賽』的話，這個判決簡直令人震驚。我看重播後完全無法理解，而他們的解釋更是越描越黑。簡直不可思議。」

卡域克暗嘲球證︰不可思議

曼聯後衛利辛度馬天尼斯提到失球時，被處越位位置的安素費南迪斯影響︰「絕對是被安素影響，他在我前方，就是這樣簡單。我認為他越位了，因此不理解球例。每季季前球證都會解釋球例，看起來很有自信。但後來總會有人在英超判錯，這是不能接受的。然而，我們只能帶著不公義回家。」

加利佬︰球證們會知道判錯了

曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）認為英超球證會為今場道歉︰「曼城的安素費南迪斯嘗試觸球，並推開利辛度馬天尼斯，這是不用懷疑的事實。因此VAR後改判入球令我很意外，球證們會知道判錯了。」

曼聯近9個月，第3次不敵十人應戰的對手。紅魔鬼將在9月17日聯賽盃迎戰白禮頓，再於英超先後對富咸及熱刺。

帶領曼城英超4連勝的馬利斯卡（Enzo Maresca）認為判菲爾科頓（Phil Foden）紅牌無問題，但般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）都應該同時領紅。至於入球功臣夏蘭特就心情大好︰「我不常需要十人應戰，今場以寡敵眾仍取勝是新經驗，不可思議。我們一向強調進攻及控球，但因少踢一人而需要較保守，仍然做得很好，證明了球隊逆境下的能耐。」談到轉捩點，夏蘭特認為是完場前當拿隆馬救出麥比奧莫近射︰「他令球隊充滿信心，他像一隻狼，是奠定勝局的人。」

夏蘭特︰我不常越位

談到入球有越位之嫌，夏蘭特說︰「我不常越位，因此告訴球證奧利華（Michael Oliver）若認為我越位，會令我感到冒犯。之後我望向場邊教練（馬利斯卡），他舉起拇指，就知道會改判為入球，已想好慶祝動作了。」

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