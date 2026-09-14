英超｜曼聯卡域克不明白入球為何有效　球證組織承認決定有失誤（更新）

入球在60分鐘出現，當時加華度爾（Josko Gvardiol）傳中省中柏德列多古（Patrick Dorgu），門前的曼城中場安素費南迪斯位於越位位置，嘗試頂球不果，最後遠柱的夏蘭特射入。英超聲明事後解釋︰「VAR查證夏蘭特（Erling Haaland）沒有越位，而且處於越位位置的安素費南迪斯沒有觸球，因此改判入球有效。」

#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.



The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

曼聯主帥卡域克認為夏蘭特的入球有問題，稱無法理解︰「現在比賽有大量設備來協助裁判——這麼多個螢幕、這麼多個工作人員。如果這（判入球有效）是球證對足球比賽的解讀，那才更讓人擔憂。如果我們的防守球員就在他（安素費南迪斯）身邊、距離皮球只有一英吋，而這被定義為『沒有干擾球賽』的話，這個判決簡直令人震驚。我看重播後完全無法理解，而他們的解釋更是越描越黑。簡直不可思議。」 卡域克暗嘲球證︰不可思議 曼聯後衛利辛度馬天尼斯提到失球時，被處越位位置的安素費南迪斯影響︰「絕對是被安素影響，他在我前方，就是這樣簡單。我認為他越位了，因此不理解球例。每季季前球證都會解釋球例，看起來很有自信。但後來總會有人在英超判錯，這是不能接受的。然而，我們只能帶著不公義回家。」

加利佬︰球證們會知道判錯了 曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）認為英超球證會為今場道歉︰「曼城的安素費南迪斯嘗試觸球，並推開利辛度馬天尼斯，這是不用懷疑的事實。因此VAR後改判入球令我很意外，球證們會知道判錯了。」 曼聯近9個月，第3次不敵十人應戰的對手。紅魔鬼將在9月17日聯賽盃迎戰白禮頓，再於英超先後對富咸及熱刺。 帶領曼城英超4連勝的馬利斯卡（Enzo Maresca）認為判菲爾科頓（Phil Foden）紅牌無問題，但般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）都應該同時領紅。至於入球功臣夏蘭特就心情大好︰「我不常需要十人應戰，今場以寡敵眾仍取勝是新經驗，不可思議。我們一向強調進攻及控球，但因少踢一人而需要較保守，仍然做得很好，證明了球隊逆境下的能耐。」談到轉捩點，夏蘭特認為是完場前當拿隆馬救出麥比奧莫近射︰「他令球隊充滿信心，他像一隻狼，是奠定勝局的人。」