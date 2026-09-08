香港隊公布48人東盟盃初選名單　7亞運隊成員仍入選

香港代表隊將在本月底及10月初的國際賽期，參與國際足協首屆東盟盃的賽事。香港足總在今日（8日）公布48人的初選名單，其中除了10多位外流球員，還包括早前參與U20亞洲盃外圍賽的年青球員。

雖然國際足協及香港足總未有正式公布賽事詳情，不過東盟盃的挑戰組賽事將在香港舉行，其中香港隊分組遇上老撾及汶萊。港隊的2場分組比賽，預計在啟德主場館舉行。而香港隊亦在今日公布48人的初選名單。當中16位在中超及中甲效力的本地球員，包括早前疑受傷的陳晉一、茹子楠、李小恆等都獲選。至於U20的幾位海外球員，秦宇灝、景雍竣及李漢鵲同樣入選，而部份球員由於會參加名古屋亞運，而未能參與賽事，不過7名亞運隊成員的曾以行、馬希偉、李樂謙、趙聡悟、顏卓彬、吳宇曦及米高都在名單。