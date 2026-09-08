香港隊公布48人東盟盃初選名單　7亞運隊成員仍入選

香港代表隊將在本月底及10月初的國際賽期，參與國際足協首屆東盟盃的賽事。香港足總在今日（8日）公布48人的初選名單，其中除了10多位外流球員，還包括早前參與U20亞洲盃外圍賽的年青球員。
雖然國際足協及香港足總未有正式公布賽事詳情，不過東盟盃的挑戰組賽事將在香港舉行，其中香港隊分組遇上老撾及汶萊。港隊的2場分組比賽，預計在啟德主場館舉行。而香港隊亦在今日公布48人的初選名單。當中16位在中超及中甲效力的本地球員，包括早前疑受傷的陳晉一、茹子楠、李小恆等都獲選。至於U20的幾位海外球員，秦宇灝、景雍竣及李漢鵲同樣入選，而部份球員由於會參加名古屋亞運，而未能參與賽事，不過7名亞運隊成員的曾以行、馬希偉、李樂謙、趙聡悟、顏卓彬、吳宇曦及米高都在名單。
東盟盃首個賽日據報在9月24日開始，首日比賽香港隊未會參加，比賽安排在旺角大球場舉行，分別有老撾對汶萊及緬甸對東帝汶。之後2個分組賽日，以及決賽日都在啟德舉行，分組賽的首名才會出戰決賽日的比賽，而冠軍將有30萬美元的獎金。
香港隊東盟盃48人初選名單：
守門員：
葉嘉宇（標準流浪）、龐焯熙、石皓心（傑志）、潘尚希（理文）、謝家榮（大埔）
後衛：
梁煒烽（標準流浪）、茹子楠（北京國安）、亞歷斯祖（成都蓉城）、李毅凱（東區）、尼高拉斯（佛山南獅）、周緣德（河南彩陶坊）、比提、慈英、甘智健、林樂勤、杜度（傑志）、陳潤潼、曾以行（理文）、陳晉一（上海申花）、梁諾恆（深圳青年人）、勞烈斯（延邊龍鼎）、徐宏傑（雲南玉昆）
中場：
林衍廷（東方）、祖連奴、陳俊樂（傑志）、趙聡悟、胡晉銘、余在言（理文）、黃威（南京城市）、顏卓彬（青島海牛）、巴拉克（青島西海岸）、陳肇鈞、王顯琛（大埔）、秦宇灝、景雍竣
前鋒：
劉智樂（標準流浪）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、李樂謙（東方）、洛迪古斯（港會）、艾華頓（傑志）、潘沛軒（冠忠南區）、鍾偉強、米高（理文）、馬希偉（陝西聯合）、李小恆（山東泰山）、安永佳（上海海港）、孫銘謙（天津津門虎）、李漢鵲
底線亞運隊成員