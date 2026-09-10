歐聯｜阿仙奴作客險勝拿玻里　奧迪加特一箭定江山

歐聯的聯賽階段首輪次日賽事，英超球隊繼續保持全勝。阿仙奴作客意大利，憑隊長的馬田奧迪加特（Martin Odegaard）在末段一箭定江山，以1:0擊敗拿玻里，而利物浦在主場，就以2:1反勝西班牙的馬德里體育會。至於衞冕冠軍的巴黎聖日耳門與西甲冠軍的巴塞隆拿，同日都大勝對手。

因為英國機場的交通管制問題，令阿仙奴在之前一日的夜晚才抵達那不勒斯。而亦只有1,500名阿仙奴球迷，作客去到馬勒當拿球場支持球隊。兵工廠上屆8場聯賽階段全勝，面對着拿玻里卻不好應付，米基爾馬連奴（Mikel Merino）上半場的頭槌，被拿玻里的門將擋出，布卡約沙卡（Bukayo Saka）與軒卡派爾（Piero Hincapie）的攻門也高出，半場兩隊互無紀錄。阿仙奴今場其26次的起腳射門，也是他們自去季以來單場最多，但最終還是要到75分鐘，由隊長的奧迪加特把握機會射入，令兵工廠作客以1:0小勝拿玻里全取3分。