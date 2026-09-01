歐聯｜阿仙奴首戰贏「玻」格

阿仙奴上仗英超主場2比1氣走車路士，雖然今季首次失波，但全場以強大壓迫力，成功反勝倫敦強敵；只見在領隊阿迪達麾下，球員平均戰力再上，板凳深度又足。德國前鋒夏維斯(Havertz)開季以來狀態勇銳，連同社區盾已攻入3球，在前線比起瑞典鋒將約基利斯(Gyokeres)在陣，球隊進攻踢法更多變，配合絲絲入扣。

上季英超冠軍及歐聯亞軍的阿仙奴，周三深夜展開新一季歐聯之旅，造訪新敗的意甲拿玻里；兵工廠有力延續季初長勝走勢，客勝穩開。(球賽編號：FB4691，9月10日03:00開賽，Now643台直播)

新兵方面，希臘翼鋒謝索利斯(Tzolis)及英格蘭中堅安斯干沙(Konsa)站穩正選，後者因法國國腳威廉沙利巴(William Saliba)受傷而頂上，上仗跟巴西中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)合作一樣硬淨；加上門將大衛拉耶(David Raya)繼續高水準演出，以該隊上屆在大聯賽8戰全勝的佳績，拿玻里今場要破門亦不易。

麥湯米尼手術後缺陣

拿玻里意甲開季1勝2負，包括剛戰憑保列坦奴(Politano)及海倫(Hojlund)入波，一度領先國際米蘭2比0，最後被絕殺輸2比3而回，士氣受損。蘇格蘭籍主將麥湯米尼(McTominay)因心律不正，將要接受手術缺陣約1個月。以往經常在英超對戰阿仙奴球員的中場「大腦」奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)，對國米一役後備登場，表現平平；始終已是一位35歲的老將，只怕上陣亦未必能在阿仙奴高強壓逼戰術中，為主隊的進攻帶來重大威脅。

拿玻里上屆歐聯大聯賽36隊排30名出局，近期接連在意甲不敵另外兩支歐聯代表科木及國際米蘭共失5球；今場更要面對上屆在歐聯大聯賽作客4戰全勝只失1球的兵工廠，只怕難逃3連敗的厄運。