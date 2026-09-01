歐聯｜晏菲路迎戰馬體會 利物浦勢響頭炮

馬體會近年跟巴塞隆拿及皇家馬德里在西甲角力戰中，處於下風，聯賽連續5屆非三即第四名；但在名帥施蒙尼長期領軍下，今屆已是連續第14屆參加歐聯比賽，上屆雖然在大聯賽作客2比3不敵利物浦，但最終殺入四強才被阿仙奴淘汰，歐戰成績更勝「巴、皇」。

馬體會王牌前鋒祖利安艾華利斯(Alvarez)，最終「屈服」留隊，未有轉會巴塞，但早前受到主場球迷柴台，心情似未復；上仗西甲作客畢爾包更沒有參與開賽前的熱身，雖然最終在球隊落後0比2下，跟新兵中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)及中場主力佐治高基(Koke)等落場搏殺，但個人表現平平。球隊該仗連番失運，包括前鋒李康仁開賽不久即射中柱下；防線下半場開波即失魂下，最終慘呑3蛋兼被破今屆西甲不敗身，對備戰今場大戰，不無影響。

伊沙克加普默契漸入佳境

相反利物浦剛戰憑瑞典中鋒阿歷山大伊沙克(Isak)，開賽不久連入2球，2比0打敗葉士域治，助西班牙新帥伊拉奧拿，為紅軍取得新季英超首勝。被說服留隊不投曼城的荷蘭前鋒加普(Gakpo)，為伊沙克送上該兩個入球的助攻，聯同域斯(Writz)及西班牙新兵翼鋒域陀蒙路斯(Victor Munoz)的攻擊組合，紅軍開季3場聯賽每戰入2球；加上重金由巴黎聖日耳門羅致的翼鋒巴特利巴高拿(Bradley Barcola)又可候命，隨時是歐聯初體驗的伊拉奧拿，今場的贏波奇兵。

利物浦過去兩屆歐聯大聯賽，36隊中分列第一及第三名，戰績有保證外；晏菲路一向是他們在歐聯(前身歐冠盃)的勝利堡壘，累計在該賽事的新屆主場首戰，錄得10勝2和的驕人往績，今場遇新敗馬體會，紅軍有力開門紅。