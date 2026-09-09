歐聯｜皇家馬德里主場輕取國際米蘭　麥巴比成史上第5射手

歐聯的聯賽階段展開，皇家馬德里主場以2:1擊敗國際米蘭，基利安麥巴比更成為歐聯史上第5大射手。而英超的曼城作客就以2:0擊敗波圖，以逾億歐元的加盟的保亞迪（Ayyoub Bouaddi）首次代表球隊披甲。

上屆歐聯16強止步，皇馬在摩連奴（Jose Mourinho）回巢下希望再創佳績。銀河艦隊在14分鐘由麥巴比打開紀錄，這是他99次歐聯上陣的第71球，也令他成為僅次於基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo ）、美斯（Lionel Messi）、利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）及賓施馬（Karim Benzema）之後，歐聯累積入球第5多的球員，另一位皇馬的名將魯爾（Raul）雖然同樣入71球，不過他踢了142場比賽。領先的皇馬在29分鐘由費特歷高華維迪（Federico Valverde）再下一城，球隊半場領先兩球。雖然國際米蘭下半場有卡路士奧古士圖（Carlos Augusto）追回一球，不過皇馬仍然贏2:1。