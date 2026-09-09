英超｜利物浦再有球員批球會未傾續約　麥亞里士打感失望

繼前年的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）之後，英超的利物浦再有球員公開希望球會可以與他商討續約。阿根廷中場的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在歐聯賽前的記者會上，公開表達對未獲續約感到傷感。

麥亞里士打在出席了利物浦對馬德里體育會的歐聯賽前記者會，他公開表示球會至今未與他商討續約：「我得知球會無法與我續約，這當然讓我非常非常難過。大家都見到，無論是在訓練還是比賽中，我每日都為這家球會傾盡全力。當然，像所有人一樣，我的表現難免有起伏，既有發揮出色的時候，也有表現不佳的時候，但我始終都竭盡所能。看到多明歷（Dominik Szoboszlai，蘇保斯拉爾）和賴恩（Ryan Gravenberch，賴恩格雲貝治）續約，我感到非常高興，因為這是他們應得的。同時，我自己還沒能續約，這讓我感到有些遺憾。當然，時間還來得及。球迷們不必擔心，因為只要我還在隊內，就會一直傾盡全力。」