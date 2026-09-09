英超｜利物浦再有球員批球會未傾續約　麥亞里士打感失望

繼前年的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）之後，英超的利物浦再有球員公開希望球會可以與他商討續約。阿根廷中場的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在歐聯賽前的記者會上，公開表達對未獲續約感到傷感。
麥亞里士打在出席了利物浦對馬德里體育會的歐聯賽前記者會，他公開表示球會至今未與他商討續約：「我得知球會無法與我續約，這當然讓我非常非常難過。大家都見到，無論是在訓練還是比賽中，我每日都為這家球會傾盡全力。當然，像所有人一樣，我的表現難免有起伏，既有發揮出色的時候，也有表現不佳的時候，但我始終都竭盡所能。看到多明歷（Dominik Szoboszlai，蘇保斯拉爾）和賴恩（Ryan Gravenberch，賴恩格雲貝治）續約，我感到非常高興，因為這是他們應得的。同時，我自己還沒能續約，這讓我感到有些遺憾。當然，時間還來得及。球迷們不必擔心，因為只要我還在隊內，就會一直傾盡全力。」
曾傳獲曼城垂青
27歲的麥亞里士打之前有傳獲曼城的垂青，不過他指自己未有就續約問題與球會商討。他指：「我們一起贏得英超冠軍，我們一起經歷過困難時刻，我一直付出所有，就看會發生甚麼吧。我不覺得自己要證明甚麼，不過我已展示了我可以達到的水平，希望這會被記住。我喜愛這個球會，喜愛這裡的球迷，我非常清楚這是一支了不起的球會，這座城市也擁有非常特別的魅力。我喜歡留在這裡。今年夏天我本來有機會離開。但我認為現在我留在合適的球會，而且我的心態也適合為這球會付出百分之百的努力。」
麥亞里士打在2023年6月加盟紅軍，簽下5年合約，意味與球隊仍有2年合約。他曾為紅軍贏得2024至25年的英超冠軍，上季為球隊上陣55場，比之前一季贏冠軍的49場要多。麥亞里士打仍是伊拉奧拿（Andoni Iraola）的主力，他在利物浦的聯賽揭幕戰雖然任後備，不過近兩場比賽都獲委以正選。